Η Φενέμπαχτσε επικράτησε της Μπεσίκτας με 91-74 και κατέκτησε το Κύπελλο Τουρκίας, έχοντας ως μπροστάρη τον Μπιμπέροβιτς με 28 πόντους.

Υπό το βλέμμα του Έργκιν Άταμαν που παρακολούθησε τον τελικό, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Μπεσίκτας με 91-74 και στέφθηκε Κυπελλούχος Τουρκίας για το 2026!

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους πρόσθεσε ακόμη ένα Κύπελλο στην... τροπαιοθήκη του ως προπονητής στον τούρκικο σύλλογο και έχοντας σε καταπληκτική ημέρα τον Μπιμπέροβιτς που τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Η Φενέρ από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά δεν έχασε καθόλου το προβάδισμα και μπόρεσε να επιβληθεί, έχοντας 53.3% στα σουτ εντός παιδιάς.

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ντότσον με 17πόντους και ο Μάτθεος με 14π.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 46-42, 70-56, 91-74

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπιμπέροβιτς 28π (10ριμπ.), Μπάλντγουιν 21π., Μπίρσεν 14π., Χόρτον Τάκερ 11π., Μπιρτς 7π., Μαχμούτογλου 3π., Γουίλμπεκιν 3π., Μπείκοτ 2π., ΝτεΚολό 2π.

Μπεσίκτας: (Αλιμπίγιεβιτς): Ντότσον 17π., Μάτθιους 14π., Σανλί 14π (8ριμπ.), Αρσλάν 11π.,Τόμας 7π., Ούγουρλου 6π., Μπράουν 2π., Καμεγκέιτ 2π.,Μόργκαν 2π.