Φοβερά πράγματα στο Κύπελλο Ισπανίας, με την Μπασκόνια να επικρατεί της Ρεάλ Μαδρίτης με 89-100, πραγματοποιώντας ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο!

Η Μπασκόνια έγραψε... ιστορία στην Ισπανία, καθώς επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 89-100 και κατέκτησε το Copa Del Ray για το 2026.

Η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι παρότι βρισκόταν πίσω καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρηση, με ένα καταπληκτικό 4ο δεκάλεπτο, κατάφερε να πετάξει τη «βασίλισσα» από το θρόνο της και να πανηγυρίσει το 7ο Κύπελλο Ισπανίας.

Ο Μάρκος Χάουαρντ έβαλε μπροστά την ομάδα του 2:16 πριν το φινάλε, πετυχαίνοντας το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Στη συνέχεια ο Φόρεστ, ο οποίος ήταν ο πολυτιμότερος, με γκολ φάουλ στο 38' έδωσε μεγαλύτερο προβάδισμα στην Μπασκόνια (86-89). Ο Μάριο Χενζόνια με τρίποντη... βόμβα απάντησε άμεσα, όμως οι Βάσκοι έλεγξαν απόλυτα τα τελευταία κρίσιμα λεπτά και κατάφεραν να πανηγυρίσουν τον πρώτο τους τίτλο, μετά το 2020.

Κορυφαίος για το νικητές ο Φόρεστ με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 11 ασίστ, αγγίζοντας το triple-double. Φοβερή εμφάνιση επίσης πέτυχε ο Καμπαρό με 28π. και ο Ομορούγι που τελείωσε την αναμέτρηση με 23π.

Για τη Ρεάλ ξεχώρισε ο Φελίθ με 15πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Χεζόνια πέτυχε 15π.

Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Φελίθ 15π. (9ριμπ.), Χεζόνια 15π., Καμπάτσο 14π., Μαλεντόν 12π., Ταβάρες 9π. (7ριμπ.), Ντεκ 8π., Γκαρούμπα 5π., Λεν 4π., Λάιλς 4π (4ριμπ.), Γιουλ 3π.

Μπασκόνια: (Γκαλμπιάτι): Καμπαρό 28π (5ριμπ.), Ομορούγι 23π., Φόρεστ 22π (9 ριμπ., 11ασίστ), Ντιακιτέ 9π., Σπανιόλο 6π., Κουρούτς 4π., Ραζντεβίτσιους 2π (5ριμπ).



Τα δεκάλεπτα: 26-26, 52-47, 72-67, 89-100