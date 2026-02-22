Σανς: Έσπασε το χέρι του ο Μπρουκς, τεράστια απουσία για το Φοίνιξ
Μπορεί οι Σανς να επικράτησαν των Μάτζικ χάρη στο νικητήριο σουτ του Γκριν, αλλά ήρθε η μεγάλη απώλεια.
Ο Ντίλον Μπρουκς υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι και θα μείνει εκτός επ' αόριστον όπως αναφέρει το ESPN. Οι γιατροί θα συναντηθούν για να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα.
Ο Μπρουκς είναι ένα από τα σημαντικότερα γρανάζια του Φοίνιξ φέτος που θέλουν να μπουν στα playoffs και να κάνουν μια καλή πορεία. Τη σεζόν που διανύουμε Suns μετρά κατά μέσο όρο 20.9 πόντους και 3.7 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Ίσως ο κορυφαίος αμυντικός των Σανς.
