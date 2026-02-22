Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απέστειλε στην ΕΟΚ, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, αίτημα παροχής στοιχείων των ατόμων που έκαναν τη βίαιη ρατσιστική επίθεση στον Ματίας Λεσόρ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το Κύπελλο Ελλάδος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αφού επικράτησε του Ολυμπιακού στον τελικό που διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο Ματίας Λεσόρ έγινε στόχος ρατσιστικής επίθεσης από οπαδούς των Πειραιωτών, οι οποίοι έκαναν ήχους μαϊμούς.

Θέση για το περιστατικό πήρε και ο ίδιος ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος σχολίασε το επίμαχο στιγμιότυπο στο Twitter, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο και ότι συνέβη μπροστά σε επίσημους φορείς

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Ζήτησε τα στοιχεία όλων όσων επιτέθηκαν με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στον Γάλλο και προχωρεί σε μηνύσεις

Η ενημέρωση της ΚΑΕ

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR απέστειλε στην ΕΟΚ, με κοινοποίηση στην Εισαγγελία Ηρακλείου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, αίτημα παροχής στοιχείων των ατόμων που έκαναν τη βίαιη ρατσιστική επίθεση στον Ματίας Λεσόρ τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια (κατά την είσοδο του στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του ημιχρόνου και κατά την επιστροφή του στο γήπεδο για το δεύτερο μέρος) του τελικού του Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό, επισυνάπτοντας και το σχετικό βίντεο ως αποδεικτικό υλικό.

Ακολούθως θα υποβληθεί μήνυση με βάση τον αντιρατσιστικό αλλά και τον αθλητικό νόμο. Είναι βέβαιο πως θα κυνηγήσουμε την υπόθεση με κάθε ένδικο μέσο και θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε με κάθε τρόπο τους αθλητές μας έναντι της αλητείας».