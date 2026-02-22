Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι φαίνεται πως υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Παρτίζαν και θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Σερβίας, όπως αναφέρει η Mozzart.

Μετά την ανατροπή των δεδομένων και την αναστολή της ποινής του Ντίλαν Οσετκόφσκι από το δικαστήριο της Μαδρίτης για θετικό δείγμα ντόπινγκ, η Mozzart αναφέρει πως συμφώνησε και για νέο συμβόλαιο με την Παρτίζαν.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το κορυφαίο σέρβικο μέσο, ο 29χρονος παίκτης φαίνεται να ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Βελιγραδίου για ακόμη έναν χρόνο, πράγμα που σημαίνει θα συνεχίσει να φοράει την «ασπρόμαυρη» φανέλα, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής σεζόν 2026-2027.

Μάλιστα ο υψηλόσωμος φόργουορντ θα είναι διαθέσιμος και για την αναμέτρηση της Παρτίζαν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς έχει ήδη επιστρέψει και στις προπονήσεις και θα μπορεί να ενισχύσει το σύνολο του Ζοάν Πεναρόγια.