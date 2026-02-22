Α1 Γυναικών: Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής
Ο Πανσερραϊκός πήρε πολύ σπουδαίο... διπλό μέσα στον Βόλο, επικρατώντας της Ανόρθωσης με 67-76, έχοντας σε μεγάλη μέρα την Ρόνσιεκ που τελείωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους!
Την 9η νίκη του βρήκε ο Παναθλητκός που... διέλυσε τον Πρωτέα Βούλας με 92-62. Στην Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ είχε εύκολο μεσημέρι κόντρα στη Νέα Ιωνία, και κέρδισε με άνεση 95-62, στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών.
Αναλυτικά η 21η αγωνιστική:
(Κυριακή 22/2)
- Παναθηναϊκός-Αμύντας 87-67
- Ολυμπιακός-Αθηναϊκός Qualco 75-85
- Ανόρθωση Βόλου-Πανσερραϊκός 67-76
- Παναθλητικός-Πρωτέας Βούλας 92-62
- ΠΑΟΚ – Ιωνία 95-83
- Ρεπό: ΠΑΣ Γιάννινα
Τα φύλλα αγώνα:
Ολυμπιακός-Αθηναϊκός Qualco 75-85
Διαιτητές: Μαρινάκης-Χριστινάκης-Λιότσιος
Δεκάλεπτα: 18-22, 41-48, 60-66, 75-85
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 14(2), Νικολοπούλου 2, Καρλάφτη 16(2), Κριβάσεβιτς 16, Δίελα 2, Μπενέκη, Κολλάτου 11(1), Τζόνσον 6, Ράμπερ 8, Ντάλα.
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 10, Τσινέκε 7, Σταμάτη 5(1), Παυλοπούλου 14(3), Λούκα 2, Τάντιτς 4, Πρινς 18(3), Παρκς 8(1), Ανίγκουε 8, Χρίστοβα 9.
Παναθηναϊκός-Αμύντας 87-67
Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Πετράκης Ι.-Ψύχας
Δεκάλεπτα: 21-22, 47-40, 74-52, 87-67
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Οκοσούν 15, Φιτζέραλντ 11(1), Σταμολάμπρου 14(1), Μπράουν 9, Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 11(3), Σπανού 6, Πολυμένη, Κριμίλη 13(2), Χατζηγιακουμή 2, Πρινς 6.
Αμύντας (Βελτσίστας): Γκίλντεϊ 23(3), Μαργώνη 2, Κοντογιάννη, Καπουρίτη 2, Κατσαμούρη 2, Κωνσταντινέα, Μουστάκα, Μπέι 13(1), Μάγκλαρη, Μόρτενσεν 21(3), Νάτσκου 4.
Παναθλητικός-Πρωτέας Βούλας 92-62
Διαιτητές: Αγραφιώτης Ι.-Νικολαϊδης-Μπουγλός Π.
Δεκάλεπτα: 32-13, 62-33, 80-51, 92-62
Παναθλητικός (Καμπούρης): Άνταμς 30(1), Μάντζου 2, Βίγκα, Αυτζή 5, Παντώτη, Βασιλείου 2, Κάρτερ 16, Γκέλντοφ 5(1), Σύρπα 2, Λόβιλ 30(5).
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 14(4), Ανδρικοπούλου, Χουσελά 3(1), Σακελλαρίου 8(2), Μπόικο 10(2), Γιένσεν 9, Τουμπανιάρη, Αναστασοπούλου, Μάλι 2, Ράιαν 16.
Ανόρθωση Βόλου-Πανσερραϊκός 67-76
Διαιτητές: Κατωτικίδης-Παπαγερίδης-Παζώλης
Δεκάλεπτα: 19-28, 34-40, 50-58, 67-76
Ανόρθωση Βόλου (Βλιώρας): Μίνγκο 17(1), Σουλτάνη 5(1), Γιαπιτζόγλου 5(1), Σιουμουρέκη, Κουτσουνούρη 2, Βερτ 10(2), Τόμπσον 20(2), Μπατλ 8.
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 8(2), Αλεξιά 4, Δούρβα 3(1), Μπαξεβάνου 2, Ντάβινσον 12(2), Κουβόρντε 2, Μουρ 7(1), Τσολακίδου, Γεροστεργίου 3(1), Ρόνσιεκ 35(8), Βλαδίκα.
ΠΑΟΚ –Ιωνία 95-83
Διαιτητές: Ταρενίδης-Νέδογλου-Τογανίδη
Δεκάλεπτα: 25-26, 53-47, 74-59, 95-83
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού 9, Γουίλιαμς 32(6), Ράπτη, Γιαννούδη 2, Βιντσιλαίου 7, Ράτζα, Μέιμπρεϊ 15(1), Παπαϊωάννου, Μανίς 11, Ζορμπαλά, Μπαντού 19(2).
Ιωνία (Χαριτόπουλος): Δαμουλάκη 9(1), Καραγιάννη 10(1), Νικολοπούλου, Γκριγκς 23(5), Τσιανάκα 3(1), Φουράκη, Μαντά, Κλαρκ 12, Τζάκσον 8, Στογιανόφσκα 18(4).
Η βαθμολογία
1) Αθηναϊκός Qualco 37 1591-1210 381
2) Παναθηναϊκός 37 1695-1268 427
3) Ολυμπιακός 34 1609-1336 273
4) Πανσερραϊκός 29 1345-1330 15
5) Πρωτέας Βούλας 29 1510-1512 -2
6) Παναθλητικός 28 1457-1483 -26
7) ΠΑΣ Γιάννινα 28 1264-1408 -144
8) ΠΑΟΚ 26 1464-1614 -150
9) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 25 1279-1460 -181
10) Αμύντας 22 1280-1509 -229
11) Ανόρθωση Βόλου 20 1299-1663 -364
Η επόμενη αγωνιστική (22η, 28/2-1/3)
- Αμύντας-ΠΑΟΚ
- Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός
- Αθηναϊκός-Ανόρθωση Βόλου
- ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός
- ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Παναθλητικός
- Ρεπό: Πρωτέας Βούλας
