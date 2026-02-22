Ο Παούλιους Μοτεγιούνας πραγματοποίησε συνέντευξη στη Meridian Sport και μίλησε για σημαντικά θέματα, που αφορούν τους λόγους της αποχώρησής του από CEO της EuroLeague.

Για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από CEO της EuroLeague,ο Παούλιους Μοτεγιούνας, μίλησε στη Meridian Sport σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης.

Συγκεκριμένα ο τέως διευθύνων σύμβουλος της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης, αναφέρθηκε στο πώς ένιωσε όταν πάρθηκε η απόφαση, καθώς και για τους λόγους που τον οδήγησαν στην πόρτα της εξόδου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παούλιους Μοτεγιούνας:

Πώς αισθανθήκατε την πρώτη ημέρα μετά τη λήψη της απόφασης ότι δεν είστε πλέον Διευθύνων Σύμβουλος της EuroLeague;

«Αυτή η απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΣ και, αν και με εξέπληξε, σέβομαι πλήρως τη διαχείριση του οργανισμού και την κατεύθυνση που επιλέχθηκε για το μέλλον της Λίγκας».

Πότε νιώσατε για πρώτη φορά ότι ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα;

«Αυτή η απόφαση ήταν έκπληξη για μένα. Ποτέ δεν κοίταξα πίσω ή ελέγχω, ή περίμενα, έτσι. Μαζί με την ομάδα ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος στα επόμενα βήματα και στο πλάνο για περαιτέρω. Ωστόσο, σέβομαι πλήρως την απόφαση και πιστεύω ότι έγινε προς το συμφέρον της EuroLeague».

Ποιοι είναι οι λόγοι; Και, κοιτάζοντας από αυτή την οπτική γωνία, θα έκανες κάτι διαφορετικό;

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, έκανα ό,τι μπορούσα προς το συμφέρον της Λίγκας. Δεν θα άλλαζα τίποτα σήμερα, ούτε θα επικοινωνούσα διαφορετικά. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Η απόφαση ελήφθη και τη σέβομαι. Δεν αναλύω τι θα μπορούσε να της οδηγήσει. Έχω καθαρή συνείδηση και εσωτερική γαλήνη, γνωρίζοντας ότι ενήργησα με τον τρόπο που πίστευα ότι ήταν σωστό. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δόθηκε και την ευκαιρία να συνεργαστώ με συλλόγους, συνεργάτες και την ομάδα μας, προκειμένου να ενισχύσουμε και να αναπτύξω την EuroLeague και να εδραιώσω τη θέση της εκτός Ευρώπης. Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε».

Υπήρχαν φήμες ότι η Ρεάλ Μαδρίτης απαίτησε την απόλυσή σας ως προϋπόθεση για να εξετάσετε το ενδεχόμενο να παραμείνετε στην Ευρωλίγκα. Πόση αλήθεια υπάρχει σε αυτούς τους ισχυρισμούς;

«Δεν θέλω να σχολιάσω τις φήμες»

Ποια είναι η γνώμη σας για τον διάδοχο στο τιμόνι της EuroLeague Τσους Μπουένο;

«Είναι ένας ισχυρός υποψήφιος για αυτή τη θέση, με πολυετή εμπειρία στον κλάδο και ένα σαφές στρατηγικό όραμα. Μπορεί να φέρει μια σημαντική αξία στην ευρωαπαίστρα μέσω της παροχής νέων συνεργασιών και της επέκτασης της εμβέλειάς της. Είμαι πεπεισμένος ότι η Euroleague επέλεξε τον καταλληλότερο υποψήφιο για τον νέο ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος θα ενισχύσει περαιτέρω την καθιερωμένη μπασκετική παράδοση της περιοχής. Του εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζω ότι θα πάει την EuroLeague σε υψηλότερο επίπεδο».



Για ποιο πράγμα είσαι πιο περήφανος όταν έχεις αποχωρήσει από την EuroLeague;

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, έχω συμβάλει στη στρατηγική ανάπτυξη της Euroleague, ενίσχυσα τη δέσμευση των οπαδών, εργάστηκαν για την παγκόσμια επέκταση, τις αναπτυγμένες συνεργασίες των μέσων ενημέρωσης και προσέλκυσα σταθερούς οικονομικούς χορηγούς. Οι συστηματικές προσπάθειες είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 44% των συνολικών εσόδων, την αύξηση της οικονομικής διανομής σε ομάδες 50%, αύξηση των εσόδων από χορηγίες κατά 50% τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και τριπλάσια έως πενταπλάσια αύξηση της αξίας του Final Four σε σύγκριση με την προηγουμένως πιο επιτυχημένη έκδοση.

Η μακροπρόθεσμη συνεργασία με την IMG έχει παραταθεί μέχρι τη σεζόν 2035-36 και έχει ξεκινήσει οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές συνεργασίες με το Άμπου Ντάμπι και την Etihad Airways, γεγονός που επέτρεψε στο πρωτάθλημα να φτάσει σε παγκόσμιες αγορές. Ξεκλειδώσαμε την αγορά της Μέσης Ανατολής, επεκτείνοντας τη σειρά της Λίγκας και εξάγοντας το ευρωπαϊκό παιχνίδι σε μια εντελώς νέα περιοχή. Τελικός πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι, εδραιώνοντας την ανάπτυξη της Λίγκας εκτός Ευρώπης. Το Dubai Basketball έχει εισαχθεί στη Λίγκα ως η πρώτη ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».