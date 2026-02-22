Η Εuroleague έφτιαξε ένα video για τον Τζέριαν Γκραντ, αποθεώνοντας την ικανότητα του για τα σουτ μέσης απόστασης.

Ο Τζέριαν Γκραντ πανηγύρισε την κούπα του Κυπελλούχου Ελλάδος, αφού ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός περιφερειακός σε άλλο ένα ματς έκανε εξαιρετική δουλειά με 11 πόντους.

Η Euroleague αποθέωσε τον παίκτη των πρασίνων για την ικανότητα του στα σουτ μέσης απόστασης. Σε μια εποχή που το midrange τείνει να εξαλειφθεί και ελάχιστοι ακόμα το επιστρετεύουν με συνέπεια, ο Γκραντ είναι ένας από τους άρχοντες της μέσης απόστασης.

Μάλιστα εκτελεί με φοβερά ποσοστά και με πολύ ωραία off balance όπως έκανε και στον τελικό κόντρα στους Πειραιώτες. Από τα σημαντικότερα γρανάζια της... μηχανής του Αταμάν.