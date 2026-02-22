Οι Θάντερ έκρυψαν τις απουσίες του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και του Τζέιλεν Γουίλιαμς και επικράτησαν 121-113 των Καβς.

Είναι η κορυφαία ομάδα του ΝΒΑ και φέτος, μέχρι αυτή τη στιγμή και συνεχίζει να το δείχνει, παρόλο που έχει ορισμένες κακές βραδιές. Η Οκλαχόμα κατάφερε να επικρατήσει με 121-113 των Καβς παρόλο που δεν αγωνίστηκαν οι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Τζέιλεν Γουίλιαμς.

Με αυτόν τον τρόπο οι ιππότες έχασαν για πρώτη φορά μετά την έλευση Χάρντεν και βρίσκονται στο 36-26. Στον αντίποδα στο 44-14 ανέβηκαν οι νικητές.

Από την πλευρά της Οκλαχόμα ο εξαιρετικός φέτος Γουάλας είχε 20 πόντους με 10 ασίστ, ο Τζο είχε 22 πόντους και ο Χόλμγκρεν τελείωσε με 17 πόντους και 15 ριμπάουντ. Δύο παίκτες double double για τους νικητές.

Για τους ηττημένους ο Χάρντεν είχε 20 πόντους με 9 ασίστ, ο Μίτσελ μέτρησε 20 με 7 ριμπάουντ και ο Μέριλ έβαλε επίσης 20 πόντους.