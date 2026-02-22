Παναθηναϊκός: «Η Κρήτη είναι πράσινη»
Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε το 22ο Κύπελλο Ελλάδος της ιστορίας του, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 68-79, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ευχαριστεί τον κόσμο που βρέθηκε στο πλάι της ομάδα.
Συγκεκριμένα μία μέρα μετά την κατάκτηση του τροπαίου μέσω ανάρτησης στα social media, ο Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα στον κόσμο που ήταν στην Κρήτη και στήριξε το σύνολο του Έργκιν Άταμαν, στέλνοντας ένα ξεχωριστό μήνυμα, που αναφέρει:
«Όπου κι αν παίζουμε, είστε πάντα στο πλευρό μας. Στα πέταλα ολόκληρης της Γης αποδεικνύετε το πόσο ξεχωριστοί είστε...Σας ευχαριστούμε που κάνετε κάθε γήπεδο να μοιάζει με το σπίτι μας!
Η ΚΡΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΕ!»
Μάλιστα στο βίντεο φαίνεται και η στήριξη των φιλάθλων στους παίκτες και κατά τη διάρκεια του τελικού, αλλά και αμέσως μετά την κατάκτηση του τροπαίου.
Δείτε το βίντεο:
