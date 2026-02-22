Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε με 85-77 της Τορτόνα και στέφθηκε Κυπελλούχος Ιταλλίας για το 2026! Κορυφαίος ο Μπρουκς, φοβερή εμφάνιση από τον Γκούντουριτς και τον Νίμπο.

Κυπελλούχος Ιταλίας για το 2026 η Αρμάνι Μιλάνο, αφού επικράτησε της Τορτόνα με 85-77 και πανηγύρισε το τρόπαιο για 9η φορά στην ιστορία της. Το σύνολο του Πέπε Ποέτα ξεκίνησε εμφατικά την αναμέτρηση, πετυχαίνοντας 33 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και έδειξε από νωρίς την κυριαρχία της.

Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι δεν τα παράτησαν και πέρασαν μπροστά στο φινάλε της τρίτης περιόδου (58-62, 30'). Εκεί η ομάδα του Μιλάνο έβγαλε εκ νέου αντίδραση και κάνοντας επιμέρους σερί (26-15), πήραν τα... ηνία και μπόρεσαν να ελέγξουν τα τελευταία λεπτά και στο φινάλε να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου.

Κορυφαίος για την Αρμάνι ο Μπρουκς με 20 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Μάρκο Γκούντουριτς με 18 πόντους, την ώρα που ο Νίμπο έκανε... μυθική εμφάνιση με 14πόντους και 11 ριμπάουντ.

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Πρέντις Χαμπ που τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 33-18, 47-45, 58-62, 85-77

Αρμάνι (Ποέτα): Μπρουκς 20π., Γκούντουριτς 18π., Νίμπο 14π (11ριμπ.), ΛεΝτέι 12π, Μπολμάρο 11π., Σιλντς 6π., Έλις 4π.

Τορτόνα (Φλορέτι): Χαμπ 23π., Γκόρχαμ 13π., Βίταλ 12π., Μπίλγκχα 9π. (7ριμπ.), Στράουτινς 8π., Ολεϊνίτσακ 6π., Μπαλντάσο 2π., Τσάμπαν 2π., Πέκια 2π.