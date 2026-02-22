Άταμαν : Μετά την κατάκτηση Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, βλέπει τελικό Φενέρ-Μπεσίκτας
Πριν από λίγες ώρες, το βράδυ του Σαββάτου ο Εργκίν Άταμαν πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υπέταξε τον Ολυμπιακό και πήρε το 22ο τίτλο της ιστορίας του στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Ο Τούρκος προπονητής δεν έχασε καθόλου χρόνο και ταξίδιδεψε στη χώρα του, καθώς ο τελικός εκεί διεξάγεται απόψε, Κυριακή 22 Φλεβάρη.
Ο Άταμαν είναι στο γήπεδο και βλέπει από κοντά τον τελικό μεταξύ Φενέρ και Μπεσίκτας. Άλλωστε είναι και ο προπονητής της Τουρκίας, την οποία οδήγησε στο ασημένιο μετάλλιο στο τελευταίο Eurobasket.
Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN finalini salondan takip ediyor.pic.twitter.com/Ppe38der7z— Spor Arena (@sporarena) February 22, 2026
