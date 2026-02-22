Ο Εργκίν Άταμαν βλέπει από κοντά τον τελικό του Κυπέλλου Τουρκίας, Φενέρ-Μπεσίκτας.

Πριν από λίγες ώρες, το βράδυ του Σαββάτου ο Εργκίν Άταμαν πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υπέταξε τον Ολυμπιακό και πήρε το 22ο τίτλο της ιστορίας του στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ο Τούρκος προπονητής δεν έχασε καθόλου χρόνο και ταξίδιδεψε στη χώρα του, καθώς ο τελικός εκεί διεξάγεται απόψε, Κυριακή 22 Φλεβάρη.

Ο Άταμαν είναι στο γήπεδο και βλέπει από κοντά τον τελικό μεταξύ Φενέρ και Μπεσίκτας. Άλλωστε είναι και ο προπονητής της Τουρκίας, την οποία οδήγησε στο ασημένιο μετάλλιο στο τελευταίο Eurobasket.