Οι νικητές των Κυπέλλων σε όλη την Ευρώπη!
Οι δράσεις στα Κύπελλα ανά την Ευρώπη ολοκληρώθηκαν με τις εκπλήξεις να υπάρχουν και φέρος, κυρίως σε Γερμανία και Ισπανία.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-79 και κατέκτησε για 22η φορά στην ιστορία του το Κύπελλο Ελλάδος. Στη Σερβία ο Ερυθρός... διέλυσε τη Μέγκα με 106-84. Στην Ισπανία η Μπακόνια «πέταξε» τη Ρεάλ (89-100) από τον θρόνο της και πανηγύρισε το 7ο Κύπελλο στην ιστορία της.
Στην άλλη έκπληξη της βραδιάς η Μπάμπεργκ κέρδισε την Άλμπα Βερολίνου στο καλάθι με 74-72. Η Ζάλγκιρις με φοβερό τον Ράιτ και τον Φρανσίσκο υπέταξε τη Ρίτας με 101-75, την ώρα που στην Ιταλία η Αρμάνι κέρδισε την Τορτόνα με 85-77. Στην Τουρκία η Φενέρμπαχτσε... είχε εύκολο βράδυ και επικράτησε της Μπεσίκτας με 91-74 και η Μονακό... διέσυρε τη Λε Μαν με 103-79 με τον Βασίλη Σπανούλη να πανηγυρίζει τον πρώτο του τίτλο στην προπονητική του καριέρα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
