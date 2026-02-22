Οι νικητές των Κυπέλλων σε όλη την Ευρώπη!

Δείτε όλους του Κυπελλούχους και τα αποτελέσματα ανά την Ευρώπη για το 2026.

Οι δράσεις στα Κύπελλα ανά την Ευρώπη ολοκληρώθηκαν με τις εκπλήξεις να υπάρχουν και φέρος, κυρίως σε Γερμανία και Ισπανία.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-79 και κατέκτησε για 22η φορά στην ιστορία του το Κύπελλο Ελλάδος. Στη Σερβία ο Ερυθρός... διέλυσε τη Μέγκα με 106-84. Στην Ισπανία η Μπακόνια «πέταξε» τη Ρεάλ (89-100) από τον θρόνο της και πανηγύρισε το 7ο Κύπελλο στην ιστορία της.

Στην άλλη έκπληξη της βραδιάς η Μπάμπεργκ κέρδισε την Άλμπα Βερολίνου στο καλάθι με 74-72. Η Ζάλγκιρις με φοβερό τον Ράιτ και τον Φρανσίσκο υπέταξε τη Ρίτας με 101-75, την ώρα που στην Ιταλία η Αρμάνι κέρδισε την Τορτόνα με 85-77. Στην Τουρκία η Φενέρμπαχτσε... είχε εύκολο βράδυ και επικράτησε της Μπεσίκτας με 91-74 και η Μονακό... διέσυρε τη Λε Μαν με 103-79 με τον Βασίλη Σπανούλη να πανηγυρίζει τον πρώτο του τίτλο στην προπονητική του καριέρα.