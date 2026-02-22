Ζάλγκιρις - Ρίτας 101-85: Με show Ράιτ-Φρανσίσκο πήρε το Κύπελλο πριν τον Ολυμπιακό
Εντυπωσιακή Ζάλγκιρις στον τελικό του Κυπέλλου Λιθουανίας. Η ομάδα από του Κάουνας επικράτησε εύκολα με 101-85 της Ρίτας και με αυτόν τον τρόπο σήκωσε την κούπα.
Κορυφαίοι οι Φρανσίσκο με 23 πόντους και 10 ασίστ, αλλά και Ράιτ που τελείωσε με 27 πόντους και 6 ριμπάουντ. Δεν βρέθηκε τρόπος να αντιμετωπιστούν. Στον αντίποδα ο Σαργκιούνας είχε 16 πόντους.
Πλέον του σύνολο από το Κάουνας στρέφει την προσοχή του στη Euroleague, εκεί όπου στις 25 Φλεβάρη, την Τετάρτη, υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Λιθουανία σε ένα πολύ απαιτητικό ματς και για τις δύο ομάδες.
Sylvain Francisco. That’s it. That’s the post. 🤯— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) February 22, 2026
(Presented by: Go3) pic.twitter.com/wTScQIrTyO
