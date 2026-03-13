Ιδανικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το ευρωπαϊκό τριήμερο για τις ισπανικές ομάδες αν δεν υπήρχε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» επικρατώντας με 1-0 της Μπέτις ήταν οι μοναδικοί που κέρδισαν εκπρόσωπο της συγκεκριμένης χώρας.

Ο Παναθηναϊκός παρότι αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο από το 59' λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη του Ζαρουρί, κατάφερε με πέναλτι του Ταμπόρδα στο 88' να επικρατήσει με 1-0 της Μπέτις και να κάνει σημαντικό βήμα για πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League. Οι «πράσινοι» την άλλη Πέμπτη στις 19/3 στις 22:00 θα βρεθούν στην Σεβίλλη με στόχο να μην χάσουν κάτι που θα σημαίνει πως πήραν το εισιτήριο για την συνέχεια.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πάντως εκτός από το δικό της αποφασιστικό βήμα που έκανε, ήταν και η μοναδική που νίκησε Ισπανούς αυτό το τριήμερο. Ένα τριήμερο στο οποίο οι εκπρόσωποι της συγκεκριμένης χώρας ήταν αήττητοι, εκτός της Μπέτις που γνώρισε την ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Champions League: Δύο νίκες και μία ισοπαλία

Πάμε να δούμε ξεχωριστά τι έκαναν οι ισπανικές ομάδες ξεκινώντας από το Champions League. Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση την Τρίτη η Μπαρτσελόνα έφυγε με το 1-1 από την Αγγλία κόντρα στη Νιούκαστλ, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης συνέτριψε με 5-2 την Τότεναμ. Την επόμενη ημέρα ο τρίτος εκπρόσωπος της Ισπανίας, η Ρεάλ Μαδρίτης με χατ τρικ του Βαλβέρδε νίκησε με 3-0 την Μάντσεστερ Σίτι.

Τα αποτελέσματα των Ισπανικών ομάδων στο Champions League

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-0

Europa League: Μια ισοπαλία και μια ήττα

Σε αντίθεση με το Champions League, στο Europa League τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά για τις ισπανικές ομάδες. Συγκεκριμένα έδωσαν δύο παιχνίδια. Στο πρώτο η Θέλτα αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 κόντρα στην Λιόν, ενώ στο δεύτερο όπως όλοι ξέρετε ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπέτις με 1-0 και υποχρέωσε ισπανική ομάδα σε πρώτη ήττα το τριήμερο.

Τα αποτελέσματα των Ισπανικών ομάδων στο Europa League

Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0

Θέλτα – Λιόν 1-1

Conference League: Περίπατος της Βαγιεκάνο στην Τουρκία

Στο Confernce League μια ήταν η ομάδα από την Ισπανία που έπαιξε το τριήμερο που μας πέρασε και με τη νίκη της εξασφάλισε σε μεγάλο βαθμό την πρόκριση για τα προημιτελικά. Φυσικά μιλάμε για την Ράγιο Βαγιεκάνο που νίκησε μέσα στην Τουρκία την Σάμσουνσπορ με 3-1 και απέκτησε τεράστιο προβάδισμα για πρόκριση. Στους «8» η Ράγιο Βαγιεκάνο θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ που πέρασε σαν σίφουνας από την Σλοβενία επικρατώντας με 4-0 την Τσέλιε.

Τα αποτελέσματα των Ισπανικών ομάδων στο Conference League

Σάμσουνσπορ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3