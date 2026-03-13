Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Ποιο είναι το νέο μυθικό συμβόλαιο του Ελ Καμπί στον Ολυμπιακό»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους Galacticos by Interwetten για το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί με τον Ολυμπιακό, είδηση η οποία έγινε γνωστή το απόγευμα της Πέμπτης (12/03).

Ο ρεπόρτερ των «ερυθρολεύκων» αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες γύρω απ' αυτό τονίζοντας πως εκείνος είδε μία αύξηση στις πάγιες απολαβές του, αλλά και στα μπόνους επίτευξης στόχων, τα οποία ανέβηκαν εξίσου.

Αφότου ανέφερε τα ακριβή ποσά τόνισε πως αν ο Μαροκινός φορ καταφέρει να πιάσει όλα τα μπόνους που έχουν προβλεφθεί μπορεί να φτάσει να πάρει μέχρι και το τεράστιο, για τα ελληνικά δεδομένα, ποσό των 4 εκατ. ευρώ.