Ο Σφιντέρσκι κέρδισε πέναλτι, ο Ταμπόρδα ευστόχησε για το 1-0 του Παναθηναϊκού και το ΟΑΚΑ πήρε φωτιά. Με δέκα και η Μπέτις, λόγω αποβολής του Γιορέντε!

Μάγκας Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ κόντρα στη Μπέτις.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι στο 84' από μεγάλη μπαλιά του Καλάμπρια έφυγε την πλάτη της άμυνας της Μπέτις, εκτέλεσε και ο Λόπεθ απέκρουσε. Ο Άγγλος διαιτητής Τζάρεντ Ζίλετ, ωστόσο, κάλεσε τον Πολωνό Σιμόν Μαρτσίνιακ να δει τη φάση, για μαρκάρισμα του Γιορέντσε τον επιθετικό του Παναθηναϊκού.

Ο Μαρτσίνιακ έδειξε την άσπρη βούλα κι απέβαλε μάλιστα τον Γιορέντε με αποτέλεσμα και οι Ισπανοί να μείνουν με δέκα, μετά την αποβολή του Ζαρουρί. Ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση κι έστειλε τη μπάλα στο κέντρο της εστίας για το 1-0, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στην εξέδρα!

Το γκολ του Παναθηναϊκού