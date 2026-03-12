Παναθηναϊκός - Μπέτις: Ο Ταμπόρδα ευστόχησε στο πέναλτι για το 1-0
Μάγκας Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ κόντρα στη Μπέτις.
Ο Κάρολ Σφιντέρσκι στο 84' από μεγάλη μπαλιά του Καλάμπρια έφυγε την πλάτη της άμυνας της Μπέτις, εκτέλεσε και ο Λόπεθ απέκρουσε. Ο Άγγλος διαιτητής Τζάρεντ Ζίλετ, ωστόσο, κάλεσε τον Πολωνό Σιμόν Μαρτσίνιακ να δει τη φάση, για μαρκάρισμα του Γιορέντσε τον επιθετικό του Παναθηναϊκού.
Ο Μαρτσίνιακ έδειξε την άσπρη βούλα κι απέβαλε μάλιστα τον Γιορέντε με αποτέλεσμα και οι Ισπανοί να μείνουν με δέκα, μετά την αποβολή του Ζαρουρί. Ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση κι έστειλε τη μπάλα στο κέντρο της εστίας για το 1-0, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στην εξέδρα!
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Πότε θα γίνει η ρεβάνς με την Μπέτις
Το γκολ του Παναθηναϊκού
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.