Με τον Βαλβέρδε να κάνει χατ τρικ, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με το ευρύ 3-0 τη Μάντσεστερ Σίτι στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.

Τι κι αν της έλειπαν ένα κάρο παίκτες; Τι κι αν κάνει, συνολικά, κακή σεζόν; Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μάσησε, έκανε φύλλο και φτερό τη Μάντσεστερ Σίτι με τρομερό Βαλβέρδε και με το υπέρ της 3-0 στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου έγινε απόλυτο αφεντικό για την πρόκριση στους «8» του Champions League!

Ο Ουρουγουανός άνοιξε το σκορ με τη συμπλήρωση 20 λεπτών, όταν ο Κουρτουά τον βρήκε με τρομερό γέμισμα και εκείνος προσπέρασε τον Ντοναρούμα, σκοράροντας προ κενής εστίας. Στο 27', ο Βαλβέρδε διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με διαγώνιο σουτ, ενώ στο 40' έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, κάνοντας μαγική ντρίμπλα στον Γκουέχι και τελειώνοντας ιδανικά τη φάση για το χατ τρικ και το 3-0 πριν την ανάπαυλα!

Η Βασίλισσα είχε την ευκαιρία να φτάσει σε ένα ακόμη γκολ στο 57', όμως ο Βινίσιους είδε τον Ντοναρούμα να αποκρούει το πέναλτι το οποίο είχε κερδίσει ο ίδιος από τον Ιταλό τερματοφύλακα. Οι Cityzens είχαν στη συνέχεια κάποιες αξιόλογες στιγμές αλλά γκολ δεν βρήκαν, με το 3-0 να μην αλλάζει και την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να ψάχνει ανατροπή... μεγατόνων την επόμενη εβδομάδα.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ (83' Καρβαχάλ), Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Μεντί (46' Γκαρθία), Βαλβέρδε, Πιτάρς (76' Μοράν), Τσουαμενί, Γκιουλέρ (70' Καμαβινγκά), Ντίαθ (76' Μασταντουόνο), Βινίσιους

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Κουσάνοφ, Ντίας, Γκουέχι, Ο'Ράιλι, Ρόδρι, Σαβίνιο (46' Ράιντερς), Σίλβα (70' Αΐτ-Νουρί), Ντοκού, Χάαλαντ (82' Μαρμούς), Σεμένιο (70' Σερκί)