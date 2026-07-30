Σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς, η Άρσεναλ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Βραζιλιάνο μέσο, Μπρούνο Γκιμαράες, για τη μετακίνησή του στο Λονδίνο.

Η Άρσεναλ θέλει να κάνει τον Μπρούνο Γκιμαράες κάτοικο Λονδίνου! Ο Μπεν Τζέικομπς αναφέρει πως ο 29χρονος Βραζιλιάνος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Gunners.

Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για μια πρόταση η οποία θα έχει ύψος πάνω από 75 εκατ. ευρώ. Ο παίκτης της Νιούκαστλ συνεχίζει σε πολύ καλό κλίμα τις συζητήσεις με τους Κανονιέρηδες και δεν αποκλείεται οι εξελίξεις να είναι άμεσες.

Ωστόσο, όπως επιβεβαιώνουν οι Καρακάξες, οι Πρωταθλητές Αγγλίας δεν έχουν κάνει ακόμη επίσημη πρόταση για τον αθλητή της Σελεσάο. Όπως και στην περίπτωση του «δικού» μας Χρήστου Τζόλη, οι Λονδρέζοι φαίνεται πως πρώτα επιθυμούν να διασφαλίσουν την προφορική συμφωνία και εν συνεχεία να καταθέσουν επίσημη προσφορά προς τη Νιούκαστλ.