Μπρούνο Γκιμαράες: Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Άρσεναλ
Η Άρσεναλ θέλει να κάνει τον Μπρούνο Γκιμαράες κάτοικο Λονδίνου! Ο Μπεν Τζέικομπς αναφέρει πως ο 29χρονος Βραζιλιάνος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Gunners.
Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για μια πρόταση η οποία θα έχει ύψος πάνω από 75 εκατ. ευρώ. Ο παίκτης της Νιούκαστλ συνεχίζει σε πολύ καλό κλίμα τις συζητήσεις με τους Κανονιέρηδες και δεν αποκλείεται οι εξελίξεις να είναι άμεσες.
Ωστόσο, όπως επιβεβαιώνουν οι Καρακάξες, οι Πρωταθλητές Αγγλίας δεν έχουν κάνει ακόμη επίσημη πρόταση για τον αθλητή της Σελεσάο. Όπως και στην περίπτωση του «δικού» μας Χρήστου Τζόλη, οι Λονδρέζοι φαίνεται πως πρώτα επιθυμούν να διασφαλίσουν την προφορική συμφωνία και εν συνεχεία να καταθέσουν επίσημη προσφορά προς τη Νιούκαστλ.
Arsenal in advanced talks for Bruno Guimaraes and are optimistic on striking a deal for north of £75m.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 30, 2026
Although #NUFC firmly deny a formal bid, talks ongoing and could move quickly.
As with Christos Tzolis, Arsenal approach to agree a verbal package then formally bid.⬇️ https://t.co/IhdWTk0h3n pic.twitter.com/Gm5eRpBEnU
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