Η Φερεντσβάρος επικράτησε 2-0 της Μπράγκα και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τους «8» του Europa League, την ώρα που η Μίντιλαντ νικούσε (1-0) πάλι τη Φόρεστ εκτός έδρας.

Σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Παναθηναϊκός-Μπέτις, έκανε η Φερεντσβάρος, που επιβλήθηκε 2-0 της Μπράγκα εντός έδρας.

Οι Ούγγροι πήραν το προβάδισμα στο 32ο λεπτό, όταν μετά από λάθος στην αντίπαλη άμυνα, ο Κανισόφσκι βγήκε τετ α τετ και τελείωσε ιδανικά τη φάση, ανοίγοντας το σκορ. Στο 69', ήρθε και το δεύτερο γκολ, με τον Μακρέκις να κάνει την κούρσα από τα δεξιά και να βρίσκει την κατάλληλη στιγμή τον Γιόσεφ, που με σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Με τη νίκη αυτή, η Φράντι είναι κοντά σε μια σπουδαία πρόκριση, την πρώτη της σε οκτάδα μετά από 51 ολόκληρα χρόνια, όταν είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων και είχε ηττηθεί από την Ντινάμο Κιέβου.

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μίντιλαντ 0-1

Όπως στη league phase, έτσι και στους «16», η Μίντιλαντ νίκησε εκτός έδρας τη Νότιγχαμ Φόρεστ, αυτή τη φορά με σκορ 1-0! Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι αλλά αδυνατούσαν να μετουσιώσουν σε γκολ τις ευκαιρίες τους, με τις τελικές προσπάθειες στην ανάπαυλα να είναι 10-1! Το ματς συνεχίστηκε αρχικά στο ίδιο μοτίβο στο δεύτερο μέρος αλλά οι Δανοί ανέβηκαν και είχαν τη δική τους στιγμή με δοκάρι του Αντρέασεν (55'). Εντέλει, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν και στο γκολ, με κεφαλιά του Τσο στο 81ο λεπτό, παίρνοντας ένα ακόμα διπλό στο Σίτι Γκράουντ φέτος.

Γκενκ-Φράιμπουργκ 1-0

Τον πρώτο λόγο για τα προημιτελικά απέκτησε η Γκενκ, με την ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα να επικρατεί 1-0 της Φράιμπουργκ εντός έδρας. Οι Βέλγοι πήραν το προβάδισμα στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης με τρομερό διαγώνιο σουτ του Ελ Ουαχντί, με το 1-0 να είναι το σκορ στην ανάπαυλα, καθώς οι δύο ομάδες είχαν από ένα ακυρωθέν γκολ. Τίποτα δεν άλλαξε στο δεύτερο 45λεπτο, με τους γηπεδούχους να κάνουν το βήμα πρόκρισης και να ορέγονται τη δεύτερη παρουσία τους σε ευρωπαϊκή οκτάδα και πρώτη μετά από εννέα χρόνια.

Θέλτα-Λιόν 1-1

Ανοιχτοί λογαριασμοί για Θέλτα και Λιόν, που έμειναν στο 1-1 στο Βίγκο. Μία αστραπιαία αντεπίθεση στο 25ο λεπτό έδωσε την ευκαιρία στον Ρουέδα να ανοίξει το σκορ για τους Γαλιθιάνους με κοντινή προβολή μετά από γύρισμα του Σβέντμπεργκ από τα αριστερά. Η αποβολή του Ιγκλέσιας στο 55' έδωσε την ευκαιρία στους Λιονέ να ανεβάσουν τις γραμμές τους, όμως ο Ράντου ήταν εκεί που έπρεπε, σταματώντας μεταξύ άλλων τον Γιάρεμτσουκ στο 77'. Αυτό άλλαξε στο 88', όταν ο Ρουμάνος απέτυχε να σταματήσει το σουτ του Έντρικ, με το 1-1 να είναι και το τελικό σκορ.