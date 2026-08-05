Άρσεναλ και Νιουκάστλ κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Μπρούνο Γκιμαράες, που αναμένεται να γίνει συμπαίκτης του Χρήστου Τζόλη.

Συμπαίκτης του Χρήστου Τζόλη πρόκειται να γίνει (αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά) ο Μπρούνο Γκιμαράες, που αποτελεί τον διακαή πόθο της Άρσεναλ για ενίσχυση στο χώρο της μεσαίας γραμμής.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό με τον Βραζιλιάνο χαφ, που είχε καταστήσει σαφές πως επιθυμία του είναι να αγωνιστεί για τον Μικέλ Αρτέτα, και εν τέλει η Νιουκάστλ δεν θα αποτελέσει εμπόδιο σε αυτό.

Βέβαια, για να πειστούν, οι «Καρακάξες» θα δουν στα ταμεία τους να μπαίνουν περί τα 87 εκατ. ευρώ (75 εκατ. λίρες), όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του το πρωί της Τετάρτης (5/8) ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Πλέον, απομένουν τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, έτσι ώστε ο Γκιμαράες να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο και να φορέσει τη φανέλα των Λονδρέζων.

Ο 28χρονος σε μια τετραετία (2022-2026) με την «ασπρόμαυρη» εμφάνιση μέτρησε 195 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 31 γκολ και 32 ασίστ, ενώ κατέκτησε και το Λιγκ Καπ το 2025.