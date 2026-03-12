Ο Παναθηναϊκός έπαιζε από το 59' με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ζαρουρί, αλλά άντεξε στην πίεση της Μπέτις, σκόραρε με πέναλτι του Ταμπόρδα στο 89' και πάει στη Σεβίλλη για τη μεγάλη πρόκριση στους «8» του Europa League!

Ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστια νίκη με 1-0 κόντρα στη Μπέτις στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τους «16» του Europa League, παρ' ότι έπαιξε για 29 λεπτά με παίκτη λιγότερο. «Χρυσός» σκόρερ ο Βισέντε Ταμπόρδα, που ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο πέναλτι που πήρε ο Σφιντέρσκι.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε πιστός στο 3-4-2-1 που έχει καθιερώσει, παρά τα προβλήματα που υπήρχαν με την έλλειψη στόπερ (Τουμπά, Ερνάντεθ, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι). Ο Λαφόν βρέθηκε και πάλι κάτω από την εστία έχοντας μπροστά του τον Ίνγκασον κεντρικά, τον Καλάμπρια δεξιά και τον Κάτρη στα αριστερά με ανάποδο πόδι.

Τη θέση του Καλάμπρια στα πλάγια πήρε ο Ζαρουρί ενώ στα αριστερά ξεκίνησε κλασικά ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή προτιμήθηκαν οι Ρενάτο και Τσέριν, οι οποίοι είχαν μπροστά τους δεξιά τον Ταμπόρδα και αριστερά τον Πελίστρι. Μόνος προωθημένος ο Ανδρέας Τεττέη.

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι από την άλλη πήγε κι εκείνος στο κλασικό του 4-3-3. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Λόπεθ. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Νάταν και Λιορέντε. Στο δεξί άκρο αυτής θα είναι ο Ρουίμπαλ και στο αριστερό ο Ροντρίγκεζ.

Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Ρόκα, Αλτιμίρα και Φορνάλς. Στο δεξί άκρο της επίθεσης πήρε θέση ο Άντονι και στο αριστερό ο Εζαλζουλί ενώ στην κορυφή θα είναι ο Κούτσο Ερνάντεθ.

Απείλησαν Κυριακόπουλος και Ταμπόρδα, «απάντησε» ο Κούτσο

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά και ήταν εκείνος που έχασε την πρώτη φάση στο παιχνίδι, όταν το σουτ του Ταμπόρδα στη κίνηση μέσα από την περιοχή από το κακό διώξιμο των παικτών της Μπέτις, κόντραρε πάνω στο σώμα του Νάταν.

Ακολούθησαν δύο σουτ του Εζαλζουλί στο 5' και το 8', που δεν απείλησαν ιδιαίτερα την εστία του Λαφόν, αλλά και κάποια μαζεμένα κόρνερ, που βοήθησε έτσι τη Μπέτις να κάνει αισθητή την παρουσία της.

Η μεγαλύτερη στιγμή της στο διάστημα αυτό ήταν η κεφαλιά του Κούτσο Ερνάντες στο 8ο λεπτό, που έδιωξε ο Λαφόν.

Στο 11' και το 15' ο Παναθηναϊκός απείλησε ξανά και τις δύο φορές με τον Κυριακόπουλο. Πρώτα ο Έλληνας μπακ έπιασε ένα σουτ στη κίνηση που κόντραρε σε σώμα αμυντικού έπειτα από σέντρα του Τεττέη, που απομακρύνθηκε. Έπειτα ο Ταμπόρδα άλλαξε παιχνίδι από τα δεξιά στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο, εκείνος απέφυγε τον αντίπαλό του, μπήκε στην περιοχή και σούταρε διαγώνια, αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ.

Η Μπέτις πήρε τον έλεγχο του αγώνα, κυκλοφορούσε τη μπάλα, ωστόσο δυσκολευόταν να διασπάσει την άμυνα των «πρασίνων». Στο 33' έφτιαξε την καλύτερή της στιγμή, όταν ο Φορνάλς γύρισε τη μπάλα στον Κούτσο Ερνάντες, εκείνος κοντρόλαρε, κέρδισε χώρο από τον αντίπαλό του και εκτέλεσε, αλλά ο Λαφόν είπε «όχι».

Στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους δεν είχε κάποια καλή στιγμή για τις δύο ομάδες, που πήγαν στα αποδυτήρια μένοντας στο 0-0.

Δύο κίτρινες σε δέκα λεπτά και αποβολή για τον Ζαρουρί

Η πρώτη σημαντική φάση στο δεύτερο ημίχρονο ήταν για τη Μπέτις και πάλι με τον Κούτσο, τον μόνιμο κίνδυνο για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Στο 55' ο Άντονι του πέρασε τη μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, εκείνος έκανε το κοντρόλ και την έφερε στο δεξί, όμως το σουτ του πέρασε λίγο άουτ.

Στο 59' οι ισορροπίες του αγώνα άλλαξαν. Ο Ζαρουρί έχοντας πάρει κίτρινη κάρτα δέκα λεπτά πριν, μάρκαρε τον συμπατριώτη του Ελζαζουλί, που τον πέρασε και αντίκρισε έτσι δεύτερη κίτρινη κάρτα παίρνοντας την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Ο Παναθηναϊκός στεκόταν καλά στο παιχνίδι παρά το αριθμητικό μειονέκτημα και χωρίς να δέχεται ιδιαίτερη πίεση από τη Μπέτις, ωστόσο κι εκείνος δυσκολευόταν να δημιουργήσει, όπως και στο πρώτο μέρος.

Η πρώτη φάση μετά την αποβολή ήρθε στο 78', όταν ο Άντονι σούταρε, αλλά ο Λαφόν έπεσε κι έδιωξε.

Ο Ταμπόρδαααααααα

Δέκα λεπτά μετά όμως έμελλε να αλλάξει η μοίρα όλου του αγώνα. Υπέροχη μπαλιά του Καλάμπρια στην πλάτη της άμυνας της Μπέτις, ο Σφιντέρσκι έκανε το τελείωμα στην κίνηση, απέκρουσε ο Λόπεθ, όμως ο Πολωνός καταλόγισε πέναλτι μετά από παρέμβαση του VAR δείχνοντας παράλληλα δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Γιορέντε και αποβάλλοντάς τον.

Ο Ταμπόρδα πήρε την ευθύνη, έστειλε τη μπάλα στην αντίθετη γωνία από τον Λόπεθ και άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό τινάζοντας το ΟΑΚΑ στον αέρα.

Το «τριφύλλι» διατήρησε το προβάδισμα που πήρε στο 88ο λεπτό χωρίς να κινδυνεύσει μέχρι το φινάλε και πήρε μία παλικαρίσια νίκη, αλλά και το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της Ανδαλουσίας σε μία εβδομάδα.

MAN OF THE MATCH: Κάρολ Σφιντέρσκι. Ήρθε από τον πάγκο και στην πρώτη του επαφή, πήρε πέναλτι με ωραία κίνηση στην πλάτη της άμυνας, την αποβολή του Γιορέντε και έδωσε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να σκοράρει με τον Ταμπόρδα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Αλμπάν Λαφόν. Τέσσερις επεμβάσεις, οι τρεις πολύ σημαντικές. Έδειξε γενναιότητα στις εξόδους του και ήταν εξαιρετικός απόψε κάτω από τα δοκάρια.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Κούτσο. Ο φορ της Μπέτις σπατάλησε καλές στιγμές για την ομάδα του.

Η ΓΚΑΦΑ: Ανάς Ζαρουρί. Έχοντας κίτρινη κάρτα από το 49', θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός. Την... πάτησε σε ένα πέρασμα του Αμπντέ, τον πάτησε και είδε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Κρίμα για την προσπάθειά του σε θέση αριστερού μπακ-χαφ, τα πήγαινε περίφημα μέχρι εκείνη την στιγμή.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Μαρτσίνιακ ορθά απέβαλλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Ζαρουρί αλλά σε όλο το ματς έδωσε τα σπόρια στην Μπέτις και κάποιες φορές την προστάτευσε, όπως σε φάουλ στα όρια της περιοχής πάνω στον Πελίστρι. Σωστά δίνει πέναλτι στο πεντακάθαρο φάουλ του Γιορέντε πάνω στον Σφιντέρσκι.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Τι κι αν είχε απουσίες, τι κι αν χρειάστηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο για 29 λεπτά, ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που ήθελε με το πέναλτι του Ταμπόρδα και πήρε μία σπουδαία νίκη κόντρα σε μία ποιοτική αντίπαλο, που τα βρήκε... σκούρα απέναντι στα παλικάριαρ του Μπενίτεθ.

Συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (πρ. Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Κάτρης, Ζαρουρί, Κυριακόπουλος, Τσέριν (83' Σιώπης), Ρενάτο, Ταμπόρδα (90+4' Αντίνο), Πελίστρι (90+2' Τζούρισιτς), Τεττέη (83' Σφιντέρσκι).

Μπέτις (πρ. Πελεγκρίνι): Λόπεθ, Νάταν (46' Γκόμεθ), Λιορέντε, Ρουίμπαλ, Ροντρίγκες (68' Φίρπο), Ρόκα, Αλτιμίρα (79' Ντεόσα), Φορνάλς (89' Μπάρτρα), Άντονι, Εζαλζουλί (68' Ρικέλμε), Κούτσο Ερνάντες.