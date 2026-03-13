Δεν υπάρχει: VARίστες «αρνήθηκαν» να εξετάσουν γκολ - «Ουάου, δεν τσεκάρω τίποτα! Πρέπει να μετρήσει!»

Το ανάποδο ψαλιδάκι του Ράγκναρ Άχε της Κολωνίας, άφησε άναυδους μέχρι και τους διαιτητές της αναμέτρησης, οι οποίοι αρνήθηκαν να το ελέγξουν.

Στην αναμέτρηση της Κολωνίας με την Χόφενχαϊμ για την 23η αγωνιστική της Bundesliga, το τέρμα του Ράγκναρ Άχε μπορεί να μην ήταν αρκετό για τους γηπεδούχους για να κερδίσουν τον αγώνα, ο οποίος έληξε ισόπαλος με 2-2, ήταν όμως αρκετό για να χαρίσει στον Γερμανό επιθετικό το βραβείο για το καλύτερο τέρμα του μήνα Φεβρουαρίου.

Μάλιστα, το γκολ με ανάποδο ψαλίδι που πέτυχε ο νεαρός στράικερ, άφησε άναυδους μέχρι και τους διαιτητές της αναμέτρησης, οι οποίοι βρίσκονταν στο VAR και δεν ήθελαν καν να εξετάσουν την εγκυρότητα του τέρματος, που το χαρακτήρισαν ως «το γκολ της χρονιάς».

«Ουάου! Το γκολ πρέπει να μετρήσει, δεν τσεκάρω τίποτε», «Το γκολ της χρονιάς», «Απίστευτο», ήταν μερικά από τα λόγια των διαιτητών του παιχνιδιού, όπως καταγράφηκαν από τα μικρόφωνα της Bundesliga και η αλήθεια είναι πως κανείς δεν μπορεί να τους αδικήσει.

     

