Το ανάποδο ψαλιδάκι του Ράγκναρ Άχε της Κολωνίας, άφησε άναυδους μέχρι και τους διαιτητές της αναμέτρησης, οι οποίοι αρνήθηκαν να το ελέγξουν.

Στην αναμέτρηση της Κολωνίας με την Χόφενχαϊμ για την 23η αγωνιστική της Bundesliga, το τέρμα του Ράγκναρ Άχε μπορεί να μην ήταν αρκετό για τους γηπεδούχους για να κερδίσουν τον αγώνα, ο οποίος έληξε ισόπαλος με 2-2, ήταν όμως αρκετό για να χαρίσει στον Γερμανό επιθετικό το βραβείο για το καλύτερο τέρμα του μήνα Φεβρουαρίου.

Ragnar Ache’s bicycle kick against Hoffenheim in all its glory 🤩 #effzeh pic.twitter.com/QokONbW7DM February 22, 2026

Μάλιστα, το γκολ με ανάποδο ψαλίδι που πέτυχε ο νεαρός στράικερ, άφησε άναυδους μέχρι και τους διαιτητές της αναμέτρησης, οι οποίοι βρίσκονταν στο VAR και δεν ήθελαν καν να εξετάσουν την εγκυρότητα του τέρματος, που το χαρακτήρισαν ως «το γκολ της χρονιάς».

𝙇𝙖 𝙧𝙚́𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙑𝘼𝙍 𝙨𝙪𝙞𝙩𝙚 𝙖𝙪 𝙗𝙪𝙩 𝙙𝙚 𝙍𝙖𝙜𝙣𝙖𝙧 𝘼𝙘𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙃𝙤𝙛𝙛𝙚𝙣𝙝𝙚𝙞𝙢 𝙚𝙨𝙩 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚̀𝙩𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙛𝙤𝙡𝙡𝙚 🤣, 𝙚𝙩 𝙤𝙣 𝙥𝙚𝙪𝙩 𝙘𝙡𝙖𝙞𝙧𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙧𝙚𝙣𝙙𝙧𝙚 𝙫𝙪 𝙡𝙚 𝙗𝙖𝙣𝙜𝙚𝙧 🤯 pic.twitter.com/YcpjJHTqUt March 13, 2026

«Ουάου! Το γκολ πρέπει να μετρήσει, δεν τσεκάρω τίποτε», «Το γκολ της χρονιάς», «Απίστευτο», ήταν μερικά από τα λόγια των διαιτητών του παιχνιδιού, όπως καταγράφηκαν από τα μικρόφωνα της Bundesliga και η αλήθεια είναι πως κανείς δεν μπορεί να τους αδικήσει.