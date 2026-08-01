Μπρούνο Γκιμαράες: Μια... ανάσα από την Άρσεναλ ο Βραζιλιάνος
Γίνεται «κανονιέρης» ο Μπρούνο Γκιμαράες! Οι Times αναφέρουν πως ο Βραζιλιάνος μέσος πρόκειται να περάσεις τις ιατρικές εξετάσεις την ερχόμενη Δευτέρα και αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει τη μετακίνησή του από τη Νιούκαστλ στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη έναντι 80 εκατ. λιρών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 29χρονος παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τους Πρωταθλητές Αγγλίας, οι οποίοι θα παραχωρήσουν τον Νόργκαρντ στην Έβερτον έναντι 7 εκατ. λιρών.
Η ομάδα του Αρτέτα -όπως όλα δείχνουν- συνεχίζει την ενίσχυσή της ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν, όπου καλείται να διατηρήσει τα σκήπτρα της εντός Αγγλίας και να κυνηγήσει εκ νέου το Champions League, όπου πέρυσι έφτασε στην πηγή αλλά δεν ήπιε νερό, καθώς ηττήθηκε στα πέναλτι από την Παρί Σεν Ζερμέν.
Bruno Guimarães to have Arsenal medical on Monday after £80m deal agreed— Times Sport (@TimesSport) August 1, 2026
Brazil midfielder, 28, is set to join north London club from Newcastle United on a five-year deal, with Christian Norgaard expected to make £7million move to Everton⬇️
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