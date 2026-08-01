Σύμφωνα με τους Times, ο Μπρούνο Γκιμαράες αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα και να ενταχθεί στο ρόστερ της Άρσεναλ έναντι 80 εκατ. λιρών.

Γίνεται «κανονιέρης» ο Μπρούνο Γκιμαράες! Οι Times αναφέρουν πως ο Βραζιλιάνος μέσος πρόκειται να περάσεις τις ιατρικές εξετάσεις την ερχόμενη Δευτέρα και αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει τη μετακίνησή του από τη Νιούκαστλ στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη έναντι 80 εκατ. λιρών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 29χρονος παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τους Πρωταθλητές Αγγλίας, οι οποίοι θα παραχωρήσουν τον Νόργκαρντ στην Έβερτον έναντι 7 εκατ. λιρών.

Η ομάδα του Αρτέτα -όπως όλα δείχνουν- συνεχίζει την ενίσχυσή της ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν, όπου καλείται να διατηρήσει τα σκήπτρα της εντός Αγγλίας και να κυνηγήσει εκ νέου το Champions League, όπου πέρυσι έφτασε στην πηγή αλλά δεν ήπιε νερό, καθώς ηττήθηκε στα πέναλτι από την Παρί Σεν Ζερμέν.