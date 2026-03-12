Μυθική ΑΕΚ, με εμφάνιση - οδοστρωτήρα, διέλυσε την Τσέλιε (0-4) και… τσέκαρε από το πρώτο ματς εισιτήριο 8άδας όπου πιθανότατα θα αντιμετωπίσει την Ράγιο Βαγιεκάνο! Βάργκα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί τα γκολ του θριάμβου! ΣΛΟΒΕΝΙΑ, αποστολή: ΔΗΜ. ΒΕΡΓΟΣ

Ισοπεδωτική, ασταμάτητη, ασυγκράτητη ΑΕΚ στη Σλοβενία! Η κιτρινόμαυρη... μηχανή του Μάρκο Νίκολιτς σμπαράλιασε την Τσέλιε με 0-4, με την Ένωση να διαλύει τη σλοβενική ομάδα και να τελειώνει ουσιαστικά από απόψε την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League! Η ΑΕΚ πάτησε γκάζι από το ξεκίνημα και ήδη από το πρώτο μέρος με τα γκολ των Βάργκα, Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς σκόρπισε την Τσέλιε, χάνοντας ευκαιρίες για ακόμα περισσότερα γκολ. Ο Μουκουντί με την έναρξη του δευτέρου μέρους έβαλε κι αυτός το όνομά του στους σκόρερ, με τους κιτρινόμαυρους στη συνέχεια να κάνουν διαχείριση του σκορ. Πάρτι στο κιτρινόμαυρο πέταλο από τους οπαδούς της ΑΕΚ που πανηγύρισαν μαζί με τους παίκτες στο τέλος.

Τσέλιε – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα της ΑΕΚ που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς με τους Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς στις πλευρές, και το δίδυμο των Γιόβιτς και Βάργκα στην κορυφή. Στο τέρμα ήταν ο Στρακόσα, η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα και στον άξονα της μεσαίας γραμμής ξεκίνησαν οι Μαρίν και Πινέδα. Για την Τσέλιε ο Ιβάν Μαγέφσκι ξεκίνησε με τον Λέμπαν στην εστία, τους Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας και Κάρνιτσνικ τετράδα στην άμυνα, τους Σέσλαρ, Χρκα και Κβέσιτς τριάδα στη μεσαία γραμμή, τους Ιοσίφοφ και Βάντσας στα άκρα και τον Κούτσιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Ισοπεδωτική ΑΕΚ θα μπορούσε να βάλει και πέντε γκολ ως το ημίχρονο

Η ΑΕΚ ήταν ασταμάτητη από το πρώτο λεπτό, πιάνοντας από το... λαιμό την Τσέλιε! Μόλις στο 3' μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, ο Βάργκα στο δεύτερο δοκάρι κατάπιε τους αντιπάλους του στον αέρα και με κεφαλιά έγραψε το 0-1 για την Ένωση! Το γρήγορο γκολ έδωσε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην ΑΕΚ που έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη σε ένα ονειρικό πρώτο εικοσάλεπτο. Στο 10' το διαγώνιο σουτ του Γκατσίνοβιτς πέρασε δίπλα από το κάθετο και στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Γιόβιτς έβγαλε τον Βάργκα τετ α τετ αλλά ο Ούγγρος σημάδεψε το δοκάρι, με την Ένωση να επιτίθεται κατά κύματα παράγοντας συνεχώς τελικές.

Το... σφυροκόπημα των κιτρινόμαυρων κόπασε για κάποιο διάστημα, με την ΑΕΚ να ελέγχει ωστόσο το ματς. Ένα σουτ του Κβέσιτς που κόντραρε στο 29' και πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Στρακόσα ήταν η μοναδική ουσιαστική απειλή της Τσέλιε, με την Ένωση από το μισάωρο και μετά να βάζει ξανά το πόδι στο γκάζι διαλύοντας τη σλοβενική ομάδα. Στο 31' ο Βάργκα με φοβερή ντρίμπλα δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά με τον Λέμπαν να αποκρούει, ωστόσο δύο λεπτά αργότερα ήρθε το δεύτερο γκολ που δικαιούταν η ΑΕΚ. Ο Γιόβιτς έβγαλε νέα φοβερή μπαλιά για τον Κοϊτά, αυτός ντρίμπλαρε τον Νιέτο και με ένα εξαιρετικό πλασέ έγραψε το 0-2 στο 33'!

Η Τσέλιε κατέρρεε και η ΑΕΚ δεν άφησε την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη σκοράροντας και τρίτο τέρμα στο 36'. Πάλι έπειτα από νέα έξυπνη πάσα του Γιόβιτς, ο Πήλιος πρόλαβε πριν η μπάλα βγει άουτ, έκανε το γύρισμα και ο Γκατσίνοβιτς από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή έπιασε μια σέντρα σουτ που κατέληξε στα δίχτυα για το 0-3! Οι παίκτες του Νίκολιτς έκαναν ό,τι ήθελαν μέσα στο γήπεδο, έχοντας κι άλλες ευκαιρίες για ακόμα περισσότερα γκολ με τον Πήλιο στο 38' να αστοχεί στην επαναφορά και τον Γιόβιτς στο 45' μετά από τροφοδότηση του Κοϊτά να βλέπει τον Λέμπαν να τον νικάει στο τετ α τετ!

Το έπιασε από εκεί που το άφησε η ΑΕΚ και με το 0-4 τελείωσε τη δουλειά

Τι κι αν είχε βάλει ήδη τρία γκολ; Η κιτρινόμαυρη μηχανή συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο μέρος φτάνοντας στο 0-4 στο 49'! Ο Μαρίν εκτέλεσε απευθείας το φάουλ, η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο και στην επαναφορά ο Μουκουντί έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Μάλιστα ένα λεπτό αργότερα η ΑΕΚ άγγιξε και πέμπτο τέρμα, καθώς μετά από κλέψιμο τιυ Βάργκα, ο Γιόβιτς με την εστία κενή πλάσαρε, αλλά η μπάλα βρήκε την τελευταία στιγμή πάνω σε παίκτη της Τσέλιε και πέρασε κόρνερ!

Όπως ήταν απόλυτα φυσιολογικό με το 0-4, η ΑΕΚ έριξε ρυθμούς και διαχειριζόταν απλά το σκορ, δίνοντας γήπεδο στην Τσέλιε και περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει στην κόντρα. Ο Νίκολιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές για να δώσει ανάσες σε Πινέδα και Κοϊτά, βάζοντας Περέιρα και Κουτέσα στο ματς, με τον Ελβετό μεσοεπιθετικό να κάνει μια ωραία κούρσα απειλώντας με ένα μακρινό σουτ στο 77'. Ο Νίκολιτς πέρασε και τους Ζίνι και Μάνταλο στο παιχνίδι δίνοντας επίσης ανάσες στους Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς, όπως και τον Καλοσκάμη αντί του Βάργκα, με την ΑΕΚ να... σβήνει το ματς, να καθαρίζει και να κοιτάζει πλέον το ματς στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 92' η Τσέλιε λίγο έλειψε να μειώσει όταν έπειτα από σουτ ο Κουτέσα έβαλε το πόδι του για να απομακρύνει, με την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο του Στρακόσα.

MVP: Και ποιον να βάλεις πραγματικά... Εμείς θα βάλουμε τον Κοϊτά που χόρευε την άμυνα της Τσέλιε, σκοράροντας και το δεύτερο γκολ.

Στο ύψος τους: Ο Βάργκα μπορεί να έχασε ευκαιρίες, αλλά έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της Τσέλιε ανοίγοντας το σκορ. Ο Γιόβιτς έκοβε στη μέση την αντίπαλη άμυνα με τις μπαλιές του, ο Γκατσίνοβιτς επίσης έκανε φοβερή δουλειά από τα δεξιά βάζοντας και το τρίτο τέρμα, ενώ ο Πινέδα στον άξονα επέστρεψε στα γνωστά καλά του στάνταρ, έχοντας συμπαραστάτη τον Μαρίν που σέρβιρε άλλη μια ασίστ από στατική φάση.

Αδύναμος κρίκος: Η άμυνα της Τσέλιε έβλεπε εφιάλτες απέναντι στην ΑΕΚ.

Η γκάφα: Η αμυντική συμπεριφορά της Τσέλιε στο κόρνερ του Μαρίν που έφερε το γκολ του Βάργκα. Μετά από το γρήγορο τέρμα της ΑΕΚ η σλοβενική ομάδα κατέρρευσε.

Το στραγάλι: Ο Πορτογάλος ρέφερι Λουίς Γκοντίνιο δεν είχε κάποια δύσκολη φάση, κάνοντας μια καλή διαιτησία.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική στο Τσέλιε και διαλύοντας τη σλοβενική ομάδα έκλεισε ουσιαστικά από απόψε θέση στα προημιτελικά του Conference League! Η Ένωση μπήκε αποφασιστικά από το ξεκίνημα, πήρε νωρίς κεφάλι στο σκορ και στη συνέχεια με την Τσέλιε να καταρρέει δεν χαρίστηκε και έφτασε στο εμφατικό 0-4 που μετατρέπει τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας σε τυπική διαδικασία.

Τσέλιε (Ιβάν Μαγέφσκι): Λέμπαν, Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας (46' Κάστρο), Κάρνιτσνικ, Σέσλαρ (85' Βίντοβιτς), Χρκα (46' Ντάνιελ), Κβέσιτς (75' Κότνικ), Ιοσίφοφ, Βάντσας (58' Αβντίλι), Κούτσιτς

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα (73' Περέιρα), Κοϊτά (73' Κουτέσα), Γκατσίνοβιτς (78' Μάνταλος), Βάργκα (86' Καλοσκάμης), Γιόβιτς (78' Ζίνι)