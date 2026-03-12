Άλμα πρόκρισης για τη Βαγιεκάνο, η οποία λύγισε με 3-1 τη Σάμσουνσπορ στο ζευγάρι που βρίσκεται στο δρόμο της ΑΕΚ. Τριάρα της Σαχτάρ στην Πολωνία, νίκη στο φινάλε για την Άλκμααρ.

Σάμσουνσπορ - Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «8» του Conference League έκανε η Ράγιο Βαγιεκάνο! Οι Ισπανοί πέρασαν με νίκη 2-1 από την Τουρκία κόντρα στην Σάμσουνσπορ κι απέκτησαν τον πρώτο λόγο για παρουσία στον επόμενο γύρο, στον οποίο μπορεί να συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Τσέλιε-ΑΕΚ. Οι Μαδριλένοι προηγήθηκαν με γκολ του Αλεμάο στο 15΄, όμως οι Τούρκοι αντέδρασαν άμεσα κι έφτασαν στην ισοφάριση με τον Μάριους έξι λεπτά αργότερα. Πριν από το ημίχρονο ωστόσο οι Ισπανοί ανάκτησαν το προβάδισμα με τον Γκαρθία στο 40΄ για το 2-1, αλλά δεν έμειναν εκεί. Στο 78΄ο Αλεμάο με το δεύτερο προσωπικό του γκολ διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και υπέγραψε το διπλό της Βαγιεκάνο που φλερτάρει με την πρόκριση.

Άλκμααρ - Σπάρτα Πράγας 2-1

Βήμα πρόκρισης στο 87΄έκανε η Άλκμααρ, η οποία λύγισε με 2-1 τη Σπάρτα Πράγας στην Ολλανδία. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Πάροτ στο 29΄για το 1-0, όμως οι Τσέχοι έφτασαν στην ισοφάριση με τον Βοϊτά στο 50΄. Όλα έδειχναν πως η ισορροπία θα έμενε μέχρι τέλους, όμως ο Πάροτ με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 87΄έδωσε τον πρώτο λόγο στην Άλκμααρ ενόψει της ρεβάνς στην Πράγα.

Λεχ Πόζναν - Σαχτάρ 1-3

Η Σαχτάρ των χιλίων προβλημάτων άλωσε την Πολωνία επικρατώντας 3-1 επί της Λεχ Πόζναν κι έκανε άλμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του Conference League. Οι Ουκρανοί απέκτησαν το προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο χάρη σε γκολ του Μάρλον Γκόμες, όμως δεν έμειναν εκεί. Νωρίς στο β΄μέρος ο Νιουέρτον έκανε το 2-0, με την Λεχ Πόζναν να μειώνει προσωρινά σε 2-1 με τον Ίσακ. Η τελευταία λέξη ωστόσο ανήκε στους Ουκρανούς, οι οποίοι έφτασαν στον τελικό 3-1 στο 85΄με τον Ισάκε Σίλβα κι έκαναν αποφασιστικό βήμα για την παρουσία τους στα προημιτελικά.

Ριέκα - Στρασβούργο 1-2

Το Στρασβούργο παιδεύτηκε στην Κροατία, αλλά στο τέλος κατάφερε να λυγίσει την σκληροτράχηλη Ριέκα με 2-1. Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν ιδεατό για τους Γάλλους, αφού ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 2΄με γκολ του Πανιτσέλι. Στο 72΄ο Γκοντό έκανε το 2-0 για το Στρασβούργο, όμως η Ριέκα αντέδρασε και μείωσε τέσσερα λεπτά αργότερα με τον Μαϊστόροβιτς για το τελικό 2-1 που την κρατάει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης.