Παναθηναϊκός - Μπέτις: Ο Ζαρουρί αντίκρισε την κόκκινη κάρτα
Ζημιά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα παίξει για μισή και πλέον ώρα με παίκτη λιγότερο. Ο Ανάς Ζαρουρί στο 49' είδε κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον συμπατριώτη του Αμπντέ Εζαλζουλί.
Ο ποιοτικός εξτρέμ της Μπέτις στο 59' απέφυγε από αριστερά τον Μαροκινό παίκτη του τριφυλλιού, ο οποίος προσπάθησε να τον ανακόψει. Ο Εζαλζουλί έπεσε στο έδαφος και ο Μαρτσίνιακ έδειξε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και την κόκκινη στον Ζαρουρί, προκαλώντας τα έντονα παράπονα του Παναθηναϊκού και ειδικά του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος ζήτησε εξηγήσεις για την απόφαση από τον τέταρτο διαιτητή.
Ο Πολωνός ρέφερι, μάλιστα, πήγε στον πάγκο του Παναθηναϊκού κι έδειξε κίτρινη και σε συνεργάτη του Μπενίτεθ.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός – Μπέτις: Λάθος του Καλάμπρια με τον Λαφόν να διώχνει εξαιρετικά την κεφαλιά του Ερνάντες
Δείτε τη φάση της αποβολής του Ζαρουρί
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.