Ο Ανάς Ζαρουρί αποβλήθηκε και ο Παναθηναϊκός έχει αριθμητικό μειονέκτημα κόντρα στη Μπέτις.

Ζημιά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα παίξει για μισή και πλέον ώρα με παίκτη λιγότερο. Ο Ανάς Ζαρουρί στο 49' είδε κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον συμπατριώτη του Αμπντέ Εζαλζουλί.

Ο ποιοτικός εξτρέμ της Μπέτις στο 59' απέφυγε από αριστερά τον Μαροκινό παίκτη του τριφυλλιού, ο οποίος προσπάθησε να τον ανακόψει. Ο Εζαλζουλί έπεσε στο έδαφος και ο Μαρτσίνιακ έδειξε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και την κόκκινη στον Ζαρουρί, προκαλώντας τα έντονα παράπονα του Παναθηναϊκού και ειδικά του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος ζήτησε εξηγήσεις για την απόφαση από τον τέταρτο διαιτητή.

Ο Πολωνός ρέφερι, μάλιστα, πήγε στον πάγκο του Παναθηναϊκού κι έδειξε κίτρινη και σε συνεργάτη του Μπενίτεθ.

Δείτε τη φάση της αποβολής του Ζαρουρί