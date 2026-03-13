Μέσω ανάρτησή της στο instagram η σύζυγος του Ματίας Λεσόρ, Τρέισι ευχαρίστησε το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού για τη στήριξή τους στον Γάλλο σέντερ.

Ο Ματίας Λεσόρ πάτησε ξανά το glass floor του «Telekom Center Athens» και επέστρεψε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ζάλγκιρις, υπό το βλέμμα της συζύγου του, των παιδιών του και των γονιών του.

Συγκεκριμένα στην επιστροφή του στην ενεργό δράση, ολόκληρη η οικογένεια του Λεσόρ βρέθηκε στο πλευρό του Γάλλου σέντερ, προκειμένου να τον στηρίξει. Μάλιστα μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram η γυναίκα του, αποθέωσε και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στο τεχνικό επιτελείο των «πρασίνων» για το γεγονός πως στάθηκαν δίπλα στον άντρα της όλο αυτό το διάστημα της απουσίας του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το μήνυμα:

«Από τις 19 Δεκεμβρίου του 2024 σταθήκατε δίπλα στον σύζυγό μου σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του.

Η υποστήριξή σας, η υπομονή, η σκληρή δουλειά, οι ώρες εργασίας πάνω του και η καλοσύνη σας σήμαιναν πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεστε.

Μέσα από στιγμές αμφιβολίας καθώς και από τις μικρές νίκες στην πορεία, ήσασταν πάντα εκεί για να τον υποστηρίξετε να του δώσετε κίνητρο και να του υπενθυμίσετε ότι δεν ήταν μόνος σε αυτόν τον αγώνα.

Σήμερα, ήθελα απλώς να πω ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

Σας ευχαριστώ για τον επαγγελματισμό σας, την ανθρωπιά σας και για όλα όσα κάνατε γι' αυτόν αυτό το διάστημα.

Επιτελείο του Παναθηναϊκού, ήσασταν εξαιρετικοί».