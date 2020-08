Σπερς: Η ομαδάρα που… ξεφτύλισε τη λέξη «συνέπεια»! (pics & vids)

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Έτσι και οι Σπερς έφτασε η ώρα να ξεκουραστούν νωρίτερα για μια σεζόν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το Σαν Αντόνιο δεν συνεχίζει στη… φούσκα του Ορλάντο και τα playoffs, με την ομάδα του Πόποβιτς να μένει εκτός postseason μετά από 22 χρόνια.

Το gazzetta.gr στέκεται στην ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς που έζησε πολύ έντονα την συνεπέσταση παρουσία της στην postseason με τίτλους, αξέχαστα ματς και μια απίθανη πάρασταση-ωδή στο μπάσκετ στους τελικούς του 2014 κόντρα στους Χιτ.

Οι σπουδαίοι Σπερς του Γκρεγκ Πόποβιτς έζησαν σπουδαίες στιγμές τα 22 τελευταία χρόνια. Έδωσαν ονειρικές μάχες στα playoffs, κατέκτησαν τίτλους με τεράστιες προσωπικότητες (Ντάνκαν, Ρόμπινσον, Πάρκερ, Τζινόμπιλι, Λέοναρντ) και είχαν μια σχέση αγάπης με την postseason.

Στη... φούσκα πάλεψαν για το όνειρο, αλλά τελικά έμειναν εκτός του play in tournament και κατ'επέκταση εκτός playoffs για πρώτη φορά μετά από 22 σερί σεζόν.

Παρόλα αυτά, αυτό το σερί είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της λίγκας. Από το 1998 μέχρι το 2019 είχαν κλειδωμένη την παρουσία τους στη μεγάλη σκηνή των playoffs. Το ίδιο έχουν και οι Σίξερς.

