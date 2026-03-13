Ο ΕΣΑΚΕ επισημοποίησε την αναβολή του αγώνα ΠΑΟΚ–Άρης, που επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο 14/3 στην PAOK Sports Arena, έπειτα από αίτημα των «ασπρόμαυρων».

Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ–Άρης για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην PAOK Sports Arena το Σάββατο 14/3. Ωστόσο, η δολοφονία οπαδού στην Καλαμαριά οδήγησε τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ζητήσει την αναβολή του αγώνα.

Κατόπιν αιτήματος των «ασπρόμαυρων» και αφού μεσολάβησε η επικοινωνία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (13/3), παραμονή του αγώνα στο «Παλατάκι», ότι το ματς αναβλήθηκε και θα οριστεί σε νέα ημερομηνία.

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ

«O αγώνας ΠΑΟΚ–Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026, αναβάλλεται. Η ημερομηνία διεξαγωγής του, θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση».