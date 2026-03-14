Ο Ζάιον Γουίλιαμσον αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τουε Ρόκετς και αυτό θα τον κάνει πλουσιότερο κατά 8.4 εκατομμύρια δολάρια!

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον των Πέλικανς πέτυχε ένα σημαντικό όρο στο συμβόλαιό του, με την συμμετοχή του στο ματς απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς να τον κάνει πλουσιότερο κατά αρκετά εκατομμύρια!

Συγκεκριμένα ο Ζάιον Γουίλιαμσον κατέγραψε την 51η συμμετοχή του στη φετινή σεζόν, γεγονός που ενεργοποίησε όρο στο συμβόλαιό του και αύξησε το εγγυημένο ποσό για τη σεζόν 2026-27 από 16,9 εκατ. δολάρια σε 25,3 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Bobby Marks.

Παράλληλα, ο Γουίλιαμσον έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει επιπλέον 8,4 εκατ. δολάρια για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εφόσον φτάσει τις 61 συμμετοχές, κάτι που είναι εφικτό, καθώς οι Πέλικανς έχουν ακόμη 14 παιχνίδια κανονικής περιόδου μπροστά τους.

Ο δύο φορές All-Star αγωνίζεται με πενταετές συμβόλαιο αξίας 193 εκατ. δολαρίων, το οποίο υπέγραψε το 2022 με τους Πέλικανς. Η συμφωνία όμως, περιλαμβάνει αρκετές ειδικές ρήτρες, μεταξύ των οποίων είναι και οι συμμετοχές, καθώς άλλα χρήματα θα έπαιρνε με 41 ματς, άλλα θα λάβει με 51 και άλλα με 61.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, υπάρχουν και έξι checkpoints βάρους, που μπορούν να εγγυηθούν έως και το 20% του μισθού της επόμενης σεζόν.

Salary protection: 2026-2027 season



✅41 games: $0 to $16,866,604

✅51 games: $16,866,604 to $25,299,906



TBD

❓61 games: $8,433,302

❓Weight criteria: $8,433,302 https://t.co/7U3pMKCtVw — Bobby Marks (@BobbyMarks42) March 14, 2026

Η διαθεσιμότητα αποτέλεσε μεγάλο ζήτημα για τον Γουίλιαμσον από τότε που επιλέχθηκε στο No.1 του NBA Draft το 2019 από τη Νέα Ορλεάνη, καθώς έχει αγωνιστεί σε 265 από τα 560 πιθανά παιχνίδια της καριέρας του. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό πως αυτή είναι μόλις η Τρίτη σεζόν του με 50+ παιχνίδια, καθώς, πέραν της φετινής, αυτό το έχει πετύχει μόνο τις σεζόν 2020-21 (61) και 2023-24 (70)

Φέτος ο Ζάιον Γουίλιαμσον μετρά κατά μέσο όρο 21,4 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ, σουτάροντας με 58,7% εντός παιδιάς, ενώ νωρίτερα στη χρονιά κατέγραψε και σερί 35 συνεχόμενων αγώνων, το μεγαλύτερο της καριέρας του.