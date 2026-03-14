Κλαρκ εναντίον Ρις: Το χρονικό μιας κόντρας που γεννήθηκε στα social media

Σε ένα πρόσφατο βίντεο από τη FIBA, η Κέιτλιν Κλαρκ φαίνεται να αποφεύγει να δώσει το χέρι της στη συμπαίκτριά της στην εθνική, Έιντζελ Ρις, κάτι που έδωσε νέα τροφή για σχόλια όσον αφορά τη μεταξύ τους σχέση.

Η κόντρα ανάμεσα στην Κλαρκ και τη Ρις αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια στην ιστορία του σύγχρονου μπάσκετ γυναικών, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις εκτοξεύει τη δημοτικότητα του αθλήματος, αλλά ταυτόχρονα δείχνει να ενοχλεί ιδιαίτερα τις δύο αυτές παίκτριες.

Παρά το ότι τα περισσότερα Μέσα κάνουν λόγο για ένα αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσά τους, πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για ένα κατασκεύασμα των social media, που επωφελούνται από τα περισσότερα κλικς που φέρνουν τέτοιου είδους θέματα.

Όλα ξεκίνησαν στον τελικό του NCAA το 2023, όταν η Ρις με την ομάδα του Πανεπιστημίου LSU επικράτησε της Κλαρκ και της Άιοβα. Η χειρονομία της Ρις προς την Κλαρκ, που μεταφράστηκε ως «δεν σε βλέπω καν» πυροδότησε μια αντιπαράθεση που συνεχίστηκε και εκτός του παρκέ. Το διαδίκτυο χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα, με πολλούς να κατηγορούν τη Ρις για αντιαθλητική συμπεριφορά, ενώ άλλοι επεσήμαναν ότι η Κλαρκ είχε κάνει παρόμοιες χειρονομίες στο παρελθόν χωρίς να δεχθεί την ίδια κριτική.

Μάλιστα, για να καταλάβουμε την έκταση που πήρε το θέμα, μια μελέτη του Πανεπιστημίου Rice ανέλυσε περίπου 700.000 σχετικές αναρτήσεις στο σημερινό «X»!

Όλα συνεχίστηκαν στο WNBA και στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Πρόσφατα, ένα βίντεο από μία προπόνηση της «Team USA» έγινε αντικείμενο σφοδρής κριτικής, καθώς οι οπαδοί ισχυρίστηκαν ότι η Ρις αρνήθηκε σκόπιμα να πασάρει την μπάλα στην Κλαρκ. Αυτό το στιγμιότυπο, που διαρκούσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, επέσυρε χιλιάδες υπεραναλύσεις για τη βεντέτα αυτή, που θα μπορούσε να είναι κάτι εντελώς συμπτωματικό μιας και δεν είδαμε τη συνέχεια του συγκεκριμένου βίντεο.

Angel Reese REFUSES to Pass to Caitlin Clark?!



It feels like the ball movement hasn’t been equal. Caitlin Clark is constantly looking to create for her teammates and keep the offense flowing, but she doesn’t always seem to get that same trust or opportunity in return. At… pic.twitter.com/94S6zyAV2o — Caitlin Clark News (@22CCnews) March 13, 2026

Είναι σημαντικό να τονιστεί το ότι οι ίδιες οι αθλήτριες έχουν προσπαθήσει επανειλημμένα να κάνουν σαφές ότι δεν υπάρχει καμία κόντρα ανάμεσά τους. Η Κλαρκ, μάλιστα έχει δηλώσει θαυμάστρια της Ρις, ενώ η δεύτερη έχει τονίσει ότι ο ανταγωνισμός τους είναι καθαρά επαγγελματικός κι όχι προσωπικός. Ωστόσο, η βιομηχανία των media συνεχίζει να συντηρεί το αφήγημα αυτό.

Αναλυτές όπως ο Πατ ΜακΆφι ή η Μόνικα ΜακΝάτ έχουν πάρει μέρος σε δημόσιες αντιπαραθέσεις πηγαίνοντας το θέμα ένα βήμα παραπέρα. Απόρησαν σχετικά με το αν η δημοτικότητα της Κέιτλιν Κλαρκ οφείλεται αποκλειστικά στο ταλέντο της ή αν έχει ως προνόμιο το ότι είναι λευκή, την ώρα που η Άτζα Γουίλσον κι άλλες μαύρες αθλήτριες επισημαίνουν ότι οι δικές τους επιτυχίες συχνά περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Αντί να εστιάσουμε στο αν υπάρχει προσωπική αντιπαράθεση ανάμεσά σε Κλαρκ και Ρις, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε την τεράστια ώθηση που έδωσαν από κοινού στο μπάσκετ γυναικών τα τελευταία χρόνια.



