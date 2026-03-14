Μαριάνοβιτς: Τον... έδιωξαν από κολεγιακή μπάντα
Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς απολαμβάνει τη ζωή μετά το μπάσκετ και προσπάθησε να κάνει καριέρα ως... τριγωνοπαίκτης σε μπάντα κολεγίου. Αυτή η καριέρα όμως είχε άδοξο τέλος.
Μη έχοντας βρεθεί ποτέ σε κολέγιο, ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς θέλησε να ζήσει αυτή την εμπειρία, μέσα από το Αριζόνα Στέιτ. Η βόλτα στις εγκαταστάσεις όμως δεν ήταν αρκετή για τον Σέρβο γίγαντα, με τον Μαριάνοβιτς να μπαίνει και στην μπάντα της σχολής!
Στην αρχή δοκίμασε τα ντραμς, όμως ο μαέστρος γρήγορα άλλαξε γνώμη και τον έβαλε να παίξει το τρίγωνο.
Παρόλα αυτά, ούτε αυτή η απόπειρα στέφθηκε με επιτυχία για τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, καθώς στα μέσα του αγώνα του Αριζόνα Στέις με τον Μπρίνγκαμ Γιανγκ, τον... έδιωξαν από τη μπάντα!
Αυτό έγινε στο πλαίσιο της σειράς «Ο Μπόμπαν πάει κολέγιο» και το αποτέλεσμα το βίντεο είναι απλά απολαυστικό...
