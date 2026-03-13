ΑΕΚ: Μπάρτλεϊ και Γκρέι δίνουν μάχη για MVP στο ΒCL
Φρανκ Μπαρτλεϊ και Ραϊκουάν Γκρέι αποτελούν τους δύο ηγέτες της ΑΕΚ από το ξεκίνημα της σεζόν οδηγώντας την ομάδα του Σάκοτα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι δύο τους έχουν εντυπωσιακά νούμερα στο BCL και δίνουν μάχη και για το βραβείο του MVP.
Μάλιστα στην... κούρσα για τον MVP που παρουσίασαν οι διοργανωτές ο Μπάρτλεϊ είναι στην πρώτη θέση, ο Γκρέι βρίσκεται στην τρίτη θέση και ανάμεσα τους είναι ο Ρούμπιο της Μπανταλόνα. Την πεντάδα συμπληρώνει ο Χουέρτας, o θρύλος που παίζει στην Τενερίφη και ο Καγίλ της Άλμπα.
Ο Μπάρτλεϊ έχει 17.9 πόντους, 3.5 ασίστ, 3.4 ριμπάουντ και 38.8% στα τρίποντα στο BCL, ενώ ο Γκρέι μετρά 13 πόντους, 6.3 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ και 1.6 κλεψίματα ανά παιχνίδι.
Δύο παίκτες που προσφέρουν πολύτιμες λύσεις στην Ένωση και στις δύο μεριές του παρκέ και παίρνουν πρωτοβουλίες στα δύσκολα.
The MVP race is getting closer with each week 👀 Who's your current #1? #BasketballCL pic.twitter.com/IpSy74eeDC— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 13, 2026
