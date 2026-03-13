Το BCL παρουσίασε την κούρσα για τον ΜVP της σεζόν, με τους Μπάρτλεϊ και Γκρέι να είναι στην πρώτη τριάδα.

Φρανκ Μπαρτλεϊ και Ραϊκουάν Γκρέι αποτελούν τους δύο ηγέτες της ΑΕΚ από το ξεκίνημα της σεζόν οδηγώντας την ομάδα του Σάκοτα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι δύο τους έχουν εντυπωσιακά νούμερα στο BCL και δίνουν μάχη και για το βραβείο του MVP.

Μάλιστα στην... κούρσα για τον MVP που παρουσίασαν οι διοργανωτές ο Μπάρτλεϊ είναι στην πρώτη θέση, ο Γκρέι βρίσκεται στην τρίτη θέση και ανάμεσα τους είναι ο Ρούμπιο της Μπανταλόνα. Την πεντάδα συμπληρώνει ο Χουέρτας, o θρύλος που παίζει στην Τενερίφη και ο Καγίλ της Άλμπα.

Ο Μπάρτλεϊ έχει 17.9 πόντους, 3.5 ασίστ, 3.4 ριμπάουντ και 38.8% στα τρίποντα στο BCL, ενώ ο Γκρέι μετρά 13 πόντους, 6.3 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ και 1.6 κλεψίματα ανά παιχνίδι.

Δύο παίκτες που προσφέρουν πολύτιμες λύσεις στην Ένωση και στις δύο μεριές του παρκέ και παίρνουν πρωτοβουλίες στα δύσκολα.