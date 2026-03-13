Η Χάποελ Τελ Αβίβ (18-11) έφυγε με το «διπλό» από τη Βαρκελώνη, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα (17-14) με 75-80 και έκανε βήμα προς την τετράδα της EuroLeague.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πανηγύρισε σπουδαία νίκη στο Palau Blaugrana, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 75-80 για την 31η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 18-11, ενώ εκκρεμούν ακόμη δύο αναμετρήσεις με τις Μακάμπι και Παρί.

Ο Ελάιτζα Μπράιαντ ήταν κομβικός για τους φιλοξενούμενους, γεμίζοντας τη στατιστική του με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Οτούρου έδωσε σημαντικές λύσεις με 22 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στα πρώτα λεπτά στο Palau, με τον Τάι Οντιάσε να μειώνει σε 21-19 και τον Κέβιν Πάντερ να διαμορφώνει το 26-19 στο 10'. Ωστόσο, η Χάποελ έκανε σερί 10-0 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 26-29, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση με τον νεοαποκτηθέντα Λέβι Ράντολφ.

Μάλιστα, ο Οτούρου τελείωσε τη φάση για το 29-36 των Ισραηλινών. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, όμως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 40-46. Το δίδυμο των Οτούρου (16 π., 7/8 δίπ.) και Μπράιαντ (10 π.) ηγήθηκε επιθετικά της Χάποελ, που διατηρούσε το προβάδισμα μολονότι είχε 1/6 τρίποντα. Από την άλλη πλευρά, η Μπαρτσελόνα στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Γουίλ Κλάιμπερν (12 π.).

Οι φιλοξενούμενοι έφεραν το παιχνίδι εκεί που ήθελαν, με τον Οτούρου να ανεβάζει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (54-64, 26'). Οι «μπλαουγκράνα» προσπάθησαν να αντιδράσουν και ο Μάιλς Νόρις μείωσε σε 69-76 στο 1:15 για το τέλος. Σε κάθε περίπτωση, η Χάποελ διατήρησε το προβάδισμα ως το φινάλε, φτάνοντας στη σπουδαία νίκη με 75-80.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 40-46, 61-66, 75-80.