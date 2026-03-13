Ο πρόεδρος της Σερβίας βλέπει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Final Four!

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεκσάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε δυσαρεστημένος από την άμυνα του Ερυθρού Αστέρα και έδωσε τα προγνωστικά του για το Final Four στο Telekom Center Athens.

Η κανονική περίοδος στη EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία και ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, φιλοξενήθηκε στη Radio-televiziji Srbije και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four.

«Θα ήμουν χαρούμενος αν ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερνε να παίξει στο Final Four. Προβλέπω ότι τέσσερις ομάδες από τα Βαλκάνια θα φτάσουν στα ημιτελικά: Ο Ερυθρός Αστέρας, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε. Ίσως να έχω πέσει έξω, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτές είναι οι καλύτερες ομάδες. Δεν είμαι ευχαριστημένος όταν βλέπω την άμυνα του Ερυθρού Αστέρα. Δέχτηκαν 50 πόντους στο πρώτο ημίχρονο στα προηγούμενα οκτώ παιχνίδια. Δεν καταλαβαίνω αυτήν την έλλειψη πειθαρχίας», είπε ο Βούτσιτς.