NBA: Τα αποτελέσματα του Σαββάτου (14/3)
Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν ο ήρωας που χρειαζόταν το Χιούστον για να μπορέσει να πάρει την επεισοδιακή νίκη απέναντι στους Πέλικανς με 107-105.
Παρότι λίγο πριν το τέλος του αγώνα οι Ρουκέτες έχαναν με 4 (100-104), βρήκαν τον τρόπο να αντιδράσουν και με 4 πόντους από τον Ντουράντ σε εκείνο το σημείο έκαναν την ανατροπή και πήραν τη νίκη.
Ο Κέβιν Ντουράντ είχε 32 πόντους για τους Ρόκετς, οι οποίοι ανέβηκαν στο 41-25, ενώ οι 35 του Μάρεϊ δεν ήταν αρκετοί για τους Πέλικανς, που υποχώρησαν στο 22-46.
Πίστονς-Γκρίζλις 126-110
Οι Πίστονς συνεχίζουν την τρομερή τους πορεία στην Ανατολή και παραμένουν πρώτοι με διαφορά, επικρατώντας με 126-110 των Γκρίζλις.
Ο Ντούρεν με 30 πόντους ήταν ο κορυφαίος για το Ντιτρόιτ, ενώ από την άλλη ο Σμολ είχε 23 ερχόμενος από τον πάγκο του Μέμφις.
Πέισερς-Νικς 92-101
Οι Νικς πέρασαν από την Ιντιάνα, επικρατώντας των Πέισερς με 101-92 και ανεβαίνοντας στο 43-25.
Ο Μπράνσον με 29 πόντους και 9 ασίσς ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ από την πλευρά της Ιντιάνα ξεχώρισε ο Γουόκερ με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Ράπτορς-Σανς 122-115
Οι Ράπτορς συνεχίζουν να κάνουν όνειρα πλέι οφ, καθώς επικράτησαν των Σανς με 122-115 και πλησιάζουν τους Χιτ στην έκτη θέση της Ανατολής.
Για τους Ράπτορς, που ανέβηκαν στο 37-29, ο Ίνγκραμ είχε 36 πόντους. Για τους Σανς, στράφι πήγαν οι 24 του Γκριν.
Μάβερικς-Καβαλίερς 105-138
Άνετη νίκη μέσα στο Ντάλας πήραν οι Καβαλίερς, οι οποίοι επικράτησαν με 138-105 των Τεξανών.
Ο Μόμπλεϊ με 29 πόντους ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά για τους Καβαλίερς, ενώ ο Κούπερ Φλαγκ ήταν αυτός που πάλεψε για το Ντάλας με 25 πόντους.
Γουόριορς-Τίμπεργουλβς 117-127
Με τον Άντονι Έντουαρντς να κάνει ακόμη μια μεγάλη εμφάνιση, οι Τίμπεργουλβς πέρασαν από την έδρα των Γουόριορς με 127-117.
Οι 42 πόντοι του Έντουαρνς έκαναν την διαφορά για τους Τίμπεργουλβς, οι οποίοι ανέβηκαν στο 41-26, ενώ για τους Γουόριορς, που εμφανίστηκαν χωρίς τον Στεφ Κάρι, ο Ποντζέμσκι σταμάτησε στους 25, έχοντας και 10 ριμπάουντ.
Μπλέιζερς-Τζαζ 124-114
Οι Μπλέιζερς πήραν τη νίκη στην έδρα τους απέναντι στους Τζαζ και ανέβηκαν στο 32-35, παραμένοντας σε τροχιά Πλέι Ιν.
Χόλιντεϊ και Χέντερσον είχαν από 25 πόντους για τους Μπλέιζερς, ενώ για τους Τζαζ ο Σενσαμπό είχε 31 πόντους.
Κλίπερς-Μπουλς 119-108
Τις 4 σερί νίκες έφτασαν οι Κλίπερς, επικρατώντας των Μπουλς με 119-108 στο Λος Άντζελες, αποτέλεσμα που τους ανεβάζει στο 34-32.
Στους 28 πόντους σταμάτησε ο Καουάι Λέοναρντ, ενώ ο Γκίντι ήταν «τριπλός» με 20 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετός.
