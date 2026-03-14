Ο Τζέιλεν Μπράνσον χρεώθηκε με παράβαση 8 δευτερολέπτων επειδή ο διαιτητής μπερδεύτηκε εξαιτίας του logo των Πέισερς που κάλυπτε την γραμμή του κέντρου.

Μια διαιτητική γκάφα είχαμε στο παιχνίδι των Πέισερς με τους Νικς με θύμα τον Τζέιλεν Μπράνσον.

Συγκεκριμένα ο Τζέιλεν Μπράνσον χρεώθηκε με παράβαση 8 δευτερολέπτων, παρότι είχε περάσει το κέντρο «νόμιμα». Ο λόγος; Το logo των Ιντιάνα Πέισερς!

Το εν λόγω logo, καλύπτει την γραμμή του κέντρου, με αποτέλεσμα ο διαιτητής της τελικής γραμμής να μπερδεύεται και να τιμωρεί χωρίς λόγο τον γκαρντ των Νικς.

Η εν λόγω διαιτητική απόφαση έφερε την αντίδραση των Νικς, με τον διαιτητή του κέντρου να παίρνει πάνω του την φάση και να αναιρεί το σφύριγμα του συναδέλφου του κατά του Τζέιλεν Μπράνσον.

