Μπράνσον: Χρεώθηκε με 8 δευτερόλεπτα λόγω του... logo των Πέισερς!
Μια διαιτητική γκάφα είχαμε στο παιχνίδι των Πέισερς με τους Νικς με θύμα τον Τζέιλεν Μπράνσον.
Συγκεκριμένα ο Τζέιλεν Μπράνσον χρεώθηκε με παράβαση 8 δευτερολέπτων, παρότι είχε περάσει το κέντρο «νόμιμα». Ο λόγος; Το logo των Ιντιάνα Πέισερς!
Το εν λόγω logo, καλύπτει την γραμμή του κέντρου, με αποτέλεσμα ο διαιτητής της τελικής γραμμής να μπερδεύεται και να τιμωρεί χωρίς λόγο τον γκαρντ των Νικς.
Δείτε ΕπίσηςNBA blooper: Οι διαιτητές έδωσαν σε λάθος ομάδα τη μπάλα κι εκείνη έκανε επίθεση στο λάθος καλάθι
Η εν λόγω διαιτητική απόφαση έφερε την αντίδραση των Νικς, με τον διαιτητή του κέντρου να παίρνει πάνω του την φάση και να αναιρεί το σφύριγμα του συναδέλφου του κατά του Τζέιλεν Μπράνσον.
Το βίντεο με την διαιτητική γκάφα:
Refs called an 8-second violation on Brunson because the Pacers logo covers the half court line 💀
The call was quickly corrected. pic.twitter.com/1gGWYAsskk— Fireside Knicks (@FiresideKnicks) March 14, 2026
