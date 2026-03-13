Ερυθρός Αστέρας - Φενέρ 79-73: Έσπασε το 19-0 των Τούρκων και συνεχίζει στη μάχη της εξάδας

Νίκος Καρφής
Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 79-73 της Φενέρ και έκανε ακόμα ένα βήμα για την απευθείας πρόκριση στα playoffs της Euroleague. Χάλασε το σερί 19 νικών των Τούρκων σε όλες τις διοργανώσεις. Φοβερός Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Μεγάλη νίκη για τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς επικράτησε με 79-73 της Φενέρ και έτσι πήγε στο 18-13, κάνοντας άλλο ένα βήμα για την απευθείας πρόκριση στα playoffs μέσω της πρώτης εξάδας. Στο 22-8 έπεσαν οι Τούρκοι που όμως συνεχίζουν να είναι στην πρώτη θέση με σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους.

Η ομάδα του Σάρας μπήκε σε αυτό το ματς με 19 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά οι Σέρβοι το έσπασαν.

O Moνέκε είχε 21 πόντους για τους νικητές, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέτρησε 12 πόντους με 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Μπόλντγουιν είχε 16 πόντους και ο Κόλσον μέτρησε 15.

Ερυθρός Αστέρας - Φενέρ: Το ματς

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 10-2 χάρη στο καλάθι του Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Η Φενέρ αντέδρασε, βελτιώθηκε και στις δύο μεριές του παρκέ και με τον Κόλσον έκανε το 15-19, δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου.

 

Ο Χόρτον-Τάκερ έκανε το 25-31 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. H ομάδα του Γιασικεβίτσιους συνέχισε να ελέγχει το ματς, με τον Μπιτίμ να κάνει το 33-42 και να διαμορφώνει το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Οι Σέρβοι σούταραν με 4/13 στα τρίποντα στο ημίχρονο.

Οι Σέρβοι άλλαξαν εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και έφεραν το ματς στον πόντο με το καλάθι του Μίλερ-ΜακΙντάιρ στο 24' για το 45-46. Ο Μονέκε έφτασε τους 18 πόντους και ισοφάρισε για το 56-56 στο 29'.

Ο Γιάντουνεν με φόλοου έκανε το 63-63, ενώ ο Νουόρα κάρφωσε για το 69-67 στο 37'. O Noυόρα κάρφωσε για το 75-67 στο 39' και κλείδωσε τη νίκη των Σέρβων.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 33-42, 61-56, 79-73

Ο MVP: Ο Μονέκε με 21 πόντους και ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ με 10 πόντους, 12 ασίστ και 8 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κόλσον με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 12 ασίστ του Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0C. Miller-McIntyre *33:52104/1136.4%3/650%1/520%1/1100%17812331121
6J. Butler24:48125/1435.7%5/1145.5%0/30%2/2100%011632108
7D. Davidovac00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11T. Carter03:2500/10%0/00%0/10%0/00%00001000-2-2
12N. Kalinic20:0410/10%0/10%0/00%1/250%336001006
13O. Dobric *09:1500/10%0/00%0/10%0/00%00000100-1-1
15E. Izundu18:17134/4100%4/4100%0/00%5/683.3%1450300017
20D. Motiejunas03:1220/00%0/00%0/00%2/450%000000002
21J. Bolomboy *18:3142/366.7%2/366.7%0/00%0/00%347033118
33J. Nwora *27:11145/1631.3%5/1241.7%0/40%4/4100%145021229
37S. Ojeleye12:5720/00%0/00%0/00%2/450%213020014
95C. Moneke *28:28217/1353.8%3/650%4/757.1%3/475%0440200120
TOTAL200:007927/6442.2%22/4351.2%5/2123.8%20/2774.1%1529441819125296
Fenerbahce Beko IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0A. Bacot Jr.07:1000/10%0/00%0/10%0/00%00001000-2
1M. Birsen17:0031/250%1/1100%0/10%1/250%123030106
2W. Baldwin IV *26:31167/1546.7%5/955.6%2/633.3%0/00%022162108
8T. Horton-Tucker25:04143/1421.4%3/1127.3%0/30%8/988.9%20251110112
11B. Boston Jr.00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
12N. De Colo14:1121/425%1/250%0/20%0/00%022011100
13T. Biberovic *24:4752/922.2%1/250%1/714.3%0/00%13423420-1
17O. Bitim09:2431/1100%0/00%1/1100%0/00%011010104
18M. Jantunen *19:1063/837.5%3/3100%0/50%0/00%213051011
30C. Silva07:3831/333.3%1/333.3%0/00%1/1100%033151012
50B. Colson *29:52155/862.5%2/366.7%3/560%2/2100%2571410120
92K. Birch *19:1363/475%3/475%0/00%0/10%46100720011
TOTAL200:007327/6939.1%20/3852.6%7/3122.6%12/1580%1526411028146464
     

