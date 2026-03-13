Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 79-73 της Φενέρ και έκανε ακόμα ένα βήμα για την απευθείας πρόκριση στα playoffs της Euroleague. Χάλασε το σερί 19 νικών των Τούρκων σε όλες τις διοργανώσεις. Φοβερός Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Μεγάλη νίκη για τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς επικράτησε με 79-73 της Φενέρ και έτσι πήγε στο 18-13, κάνοντας άλλο ένα βήμα για την απευθείας πρόκριση στα playoffs μέσω της πρώτης εξάδας. Στο 22-8 έπεσαν οι Τούρκοι που όμως συνεχίζουν να είναι στην πρώτη θέση με σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους.

Η ομάδα του Σάρας μπήκε σε αυτό το ματς με 19 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά οι Σέρβοι το έσπασαν.

O Moνέκε είχε 21 πόντους για τους νικητές, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέτρησε 12 πόντους με 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Μπόλντγουιν είχε 16 πόντους και ο Κόλσον μέτρησε 15.

Ερυθρός Αστέρας - Φενέρ: Το ματς

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 10-2 χάρη στο καλάθι του Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Η Φενέρ αντέδρασε, βελτιώθηκε και στις δύο μεριές του παρκέ και με τον Κόλσον έκανε το 15-19, δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο Χόρτον-Τάκερ έκανε το 25-31 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. H ομάδα του Γιασικεβίτσιους συνέχισε να ελέγχει το ματς, με τον Μπιτίμ να κάνει το 33-42 και να διαμορφώνει το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Οι Σέρβοι σούταραν με 4/13 στα τρίποντα στο ημίχρονο.

Οι Σέρβοι άλλαξαν εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και έφεραν το ματς στον πόντο με το καλάθι του Μίλερ-ΜακΙντάιρ στο 24' για το 45-46. Ο Μονέκε έφτασε τους 18 πόντους και ισοφάρισε για το 56-56 στο 29'.

Ο Γιάντουνεν με φόλοου έκανε το 63-63, ενώ ο Νουόρα κάρφωσε για το 69-67 στο 37'. O Noυόρα κάρφωσε για το 75-67 στο 39' και κλείδωσε τη νίκη των Σέρβων.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 33-42, 61-56, 79-73

Ο MVP: Ο Μονέκε με 21 πόντους και ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ με 10 πόντους, 12 ασίστ και 8 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κόλσον με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 12 ασίστ του Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 C. Miller-McIntyre * 33:52 10 4/11 36.4% 3/6 50% 1/5 20% 1/1 100% 1 7 8 12 3 3 1 1 21 6 J. Butler 24:48 12 5/14 35.7% 5/11 45.5% 0/3 0% 2/2 100% 0 1 1 6 3 2 1 0 8 7 D. Davidovac 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 T. Carter 03:25 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 -2 12 N. Kalinic 20:04 1 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 3 3 6 0 0 1 0 0 6 13 O. Dobric * 09:15 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1 15 E. Izundu 18:17 13 4/4 100% 4/4 100% 0/0 0% 5/6 83.3% 1 4 5 0 3 0 0 0 17 20 D. Motiejunas 03:12 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 J. Bolomboy * 18:31 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 3 4 7 0 3 3 1 1 8 33 J. Nwora * 27:11 14 5/16 31.3% 5/12 41.7% 0/4 0% 4/4 100% 1 4 5 0 2 1 2 2 9 37 S. Ojeleye 12:57 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50% 2 1 3 0 2 0 0 1 4 95 C. Moneke * 28:28 21 7/13 53.8% 3/6 50% 4/7 57.1% 3/4 75% 0 4 4 0 2 0 0 1 20 TOTAL 200:00 79 27/64 42.2% 22/43 51.2% 5/21 23.8% 20/27 74.1% 15 29 44 18 19 12 5 2 96