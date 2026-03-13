Ερυθρός Αστέρας - Φενέρ 79-73: Έσπασε το 19-0 των Τούρκων και συνεχίζει στη μάχη της εξάδας
Μεγάλη νίκη για τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς επικράτησε με 79-73 της Φενέρ και έτσι πήγε στο 18-13, κάνοντας άλλο ένα βήμα για την απευθείας πρόκριση στα playoffs μέσω της πρώτης εξάδας. Στο 22-8 έπεσαν οι Τούρκοι που όμως συνεχίζουν να είναι στην πρώτη θέση με σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους.
Η ομάδα του Σάρας μπήκε σε αυτό το ματς με 19 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά οι Σέρβοι το έσπασαν.
O Moνέκε είχε 21 πόντους για τους νικητές, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέτρησε 12 πόντους με 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Μπόλντγουιν είχε 16 πόντους και ο Κόλσον μέτρησε 15.
Ερυθρός Αστέρας - Φενέρ: Το ματς
Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 10-2 χάρη στο καλάθι του Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Η Φενέρ αντέδρασε, βελτιώθηκε και στις δύο μεριές του παρκέ και με τον Κόλσον έκανε το 15-19, δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου.
Ο Χόρτον-Τάκερ έκανε το 25-31 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. H ομάδα του Γιασικεβίτσιους συνέχισε να ελέγχει το ματς, με τον Μπιτίμ να κάνει το 33-42 και να διαμορφώνει το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Οι Σέρβοι σούταραν με 4/13 στα τρίποντα στο ημίχρονο.
Οι Σέρβοι άλλαξαν εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και έφεραν το ματς στον πόντο με το καλάθι του Μίλερ-ΜακΙντάιρ στο 24' για το 45-46. Ο Μονέκε έφτασε τους 18 πόντους και ισοφάρισε για το 56-56 στο 29'.
Ο Γιάντουνεν με φόλοου έκανε το 63-63, ενώ ο Νουόρα κάρφωσε για το 69-67 στο 37'. O Noυόρα κάρφωσε για το 75-67 στο 39' και κλείδωσε τη νίκη των Σέρβων.
Τα δεκάλεπτα: 17-20, 33-42, 61-56, 79-73
Ο MVP: Ο Μονέκε με 21 πόντους και ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ με 10 πόντους, 12 ασίστ και 8 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κόλσον με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 12 ασίστ του Μίλερ-ΜακΙντάιρ.
|Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|C. Miller-McIntyre *
|33:52
|10
|4/11
|36.4%
|3/6
|50%
|1/5
|20%
|1/1
|100%
|1
|7
|8
|12
|3
|3
|1
|1
|21
|6
|J. Butler
|24:48
|12
|5/14
|35.7%
|5/11
|45.5%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|6
|3
|2
|1
|0
|8
|7
|D. Davidovac
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|T. Carter
|03:25
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-2
|-2
|12
|N. Kalinic
|20:04
|1
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|3
|3
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|6
|13
|O. Dobric *
|09:15
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-1
|-1
|15
|E. Izundu
|18:17
|13
|4/4
|100%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|5/6
|83.3%
|1
|4
|5
|0
|3
|0
|0
|0
|17
|20
|D. Motiejunas
|03:12
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|21
|J. Bolomboy *
|18:31
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|4
|7
|0
|3
|3
|1
|1
|8
|33
|J. Nwora *
|27:11
|14
|5/16
|31.3%
|5/12
|41.7%
|0/4
|0%
|4/4
|100%
|1
|4
|5
|0
|2
|1
|2
|2
|9
|37
|S. Ojeleye
|12:57
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|2
|1
|3
|0
|2
|0
|0
|1
|4
|95
|C. Moneke *
|28:28
|21
|7/13
|53.8%
|3/6
|50%
|4/7
|57.1%
|3/4
|75%
|0
|4
|4
|0
|2
|0
|0
|1
|20
|TOTAL
|200:00
|79
|27/64
|42.2%
|22/43
|51.2%
|5/21
|23.8%
|20/27
|74.1%
|15
|29
|44
|18
|19
|12
|5
|2
|96
|Fenerbahce Beko Istanbul
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|A. Bacot Jr.
|07:10
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-2
|1
|M. Birsen
|17:00
|3
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|0
|3
|0
|1
|0
|6
|2
|W. Baldwin IV *
|26:31
|16
|7/15
|46.7%
|5/9
|55.6%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|6
|2
|1
|0
|8
|8
|T. Horton-Tucker
|25:04
|14
|3/14
|21.4%
|3/11
|27.3%
|0/3
|0%
|8/9
|88.9%
|2
|0
|2
|5
|11
|1
|0
|1
|12
|11
|B. Boston Jr.
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|N. De Colo
|14:11
|2
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|13
|T. Biberovic *
|24:47
|5
|2/9
|22.2%
|1/2
|50%
|1/7
|14.3%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|2
|3
|4
|2
|0
|-1
|17
|O. Bitim
|09:24
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|18
|M. Jantunen *
|19:10
|6
|3/8
|37.5%
|3/3
|100%
|0/5
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|5
|1
|0
|1
|1
|30
|C. Silva
|07:38
|3
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0
|3
|3
|1
|5
|1
|0
|1
|2
|50
|B. Colson *
|29:52
|15
|5/8
|62.5%
|2/3
|66.7%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|2
|5
|7
|1
|4
|1
|0
|1
|20
|92
|K. Birch *
|19:13
|6
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|4
|6
|10
|0
|7
|2
|0
|0
|11
|TOTAL
|200:00
|73
|27/69
|39.1%
|20/38
|52.6%
|7/31
|22.6%
|12/15
|80%
|15
|26
|41
|10
|28
|14
|6
|4
|64
