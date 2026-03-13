Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ολοκλήρωση της 31ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.

Ο Ερυθρός Αστέρας υποχρέωσε τη Φενέρμπαχτσε στην πρώτη ήττα της έπειτα από 19 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ έφυγε με το «διπλό» από το Palau Blaugrana, με τους Μπράιαντ και Οτούρου να τελειώνουν τη δουλειά για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής, η Αρμάνι επιβλήθηκε της Μακάμπι στο Μιλάνο.

Αποτελέσματα-31η αγωνιστική

Τετάρτη 11/3

Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 82-88

Πέμπτη 12/3

Μονακό-Ολυμπιακός 81-80

Dubai Basketball-Μπασκόνια 100-94

Μπάγερν Μονάχου-Αναντολού Εφές 80-81

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 96-79

Παρί-Βιλερμπάν 90-81

Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88

Παρασκευή 13/3

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 22-8 Ολυμπιακός 20-11 Ρεάλ Μαδρίτης 20-11 Βαλένθια 20-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 18-11 Ερυθρός Αστέρας 18-13 Ζάλγκιρις 17-14 Μονακό 17-14 Παναθηναϊκός 17-14 Μπαρτσελόνα 17-14 Dubai Basketball 16-14 Αρμάνι Μιλάνο 16-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16 Μπάγερν Μονάχου 13-18 Βίρτους Μπολόνια 13-18 Παρί 12-19 Παρτίζαν 10-20 Αναντολού Εφές 10-21 Μπασκόνια 9-22 Βιλερμπάν 8-23

Εκκρεμούν

12/4 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ

17/3 Παρτίζαν-Ντουμπάι

17/3 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί

17/3 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (31η)

Πέμπτη 19/3

19:00 Βαλένθια–Μπαρτσελόνα

19:30 Αναντολού Εφές–Μονακό

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός–Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν–Dubai Basketball

21:45 Παρί–Παρτίζαν

Παρασκευή 20/3