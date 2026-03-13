Βαθμολογία της EuroLeague: Η κατάταξη μετά την ήττα της Φενέρ
Ο Ερυθρός Αστέρας υποχρέωσε τη Φενέρμπαχτσε στην πρώτη ήττα της έπειτα από 19 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ έφυγε με το «διπλό» από το Palau Blaugrana, με τους Μπράιαντ και Οτούρου να τελειώνουν τη δουλειά για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής, η Αρμάνι επιβλήθηκε της Μακάμπι στο Μιλάνο.
Αποτελέσματα-31η αγωνιστική
Τετάρτη 11/3
- Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 82-88
Πέμπτη 12/3
- Μονακό-Ολυμπιακός 81-80
- Dubai Basketball-Μπασκόνια 100-94
- Μπάγερν Μονάχου-Αναντολού Εφές 80-81
- Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 96-79
- Παρί-Βιλερμπάν 90-81
- Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88
Παρασκευή 13/3
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 22-8
- Ολυμπιακός 20-11
- Ρεάλ Μαδρίτης 20-11
- Βαλένθια 20-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 18-11
- Ερυθρός Αστέρας 18-13
- Ζάλγκιρις 17-14
- Μονακό 17-14
- Παναθηναϊκός 17-14
- Μπαρτσελόνα 17-14
- Dubai Basketball 16-14
- Αρμάνι Μιλάνο 16-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16
- Μπάγερν Μονάχου 13-18
- Βίρτους Μπολόνια 13-18
- Παρί 12-19
- Παρτίζαν 10-20
- Αναντολού Εφές 10-21
- Μπασκόνια 9-22
- Βιλερμπάν 8-23
Εκκρεμούν
- 12/4 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 17/3 Παρτίζαν-Ντουμπάι
- 17/3 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί
- 17/3 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (31η)
Πέμπτη 19/3
- 19:00 Βαλένθια–Μπαρτσελόνα
- 19:30 Αναντολού Εφές–Μονακό
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια
- 21:15 Ολυμπιακός–Μπασκόνια
- 21:30 Μπάγερν–Dubai Basketball
- 21:45 Παρί–Παρτίζαν
Παρασκευή 20/3
- 19:45 Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο
- 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:15 Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας
- 21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.