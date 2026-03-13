Αρμάνι-Μακάμπι 96-87: Η «αεροπορία» Νίμπο-ΛεΝτέι έκανε τη δουλειά

Γιάννης Πάλλας
Νίμπο
Η Αρμάνι επικράτησε (96-87) της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 31η αγωνιστική της Euroleague με τους Τζος Νίμπο και Ζακ ΛεΝτέι να κάνουν τη διαφορά.

Η Αρμάνι «χτύπησε» στο «ζωγραφιστό» με τον Τζος Νίμπο και τον Ζακ ΛεΝτέι και επικράτησε (96-87) της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Ο Νίμπο τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο ΛεΝτέι είχε 15 πόντους και 4 ριμπάουντ. Από τους Ισραηλινούς ξεχώρισε ο Λόνι Γουόκερ με 16 πόντους και ο Γκουρ Λαβί είχε 15 πόντους.

Η Αρμάνι πλέον έχει ρεκόρ 16-15 στη Euroleague, ενώ η Μακάμπι έχει 14 νίκες και 16 ήττες στη διοργάνωση.

Αρμάνι-Μακάμπι: Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (17-17 στο 7’) με τους Μπολμάρο, Νίμπο και ΛεΝτέι να δίνουν λύσεις στην Αρμάνι και τον Τζίμι Κλαρκ να σηκώνει το επιθετικό βάρος για την Μακάμπι. Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να έκλεισαν το πρώτο 10λεπτο έχοντας ισχνό προβάδισμα (25-26 στο 10΄), αλλά στη συνέχεια οι Ιταλοί επέβαλλαν πλήρως τον ρυθμό τους μέσα από την πιεστική άμυνα.

Η Μακάμπι βρέθηκε στο -4 (44-40 στο 17’), αλλά στη συνέχεια οι Ιταλοί ήταν καταιγιστικοί και με τους Νίμπο, Μπολμάρο και ΛεΝτέι πάτησαν... γκάζι και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +11 (53-42 στο 20’).

 

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας με τον Γκουρ Λαβί να αποτελεί σημείο αναφοράς επιθετικά προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση (72-62 στο 29’), ωστόσο με καλάθια των Σόρκιν και Ρέιμαν μπόρεσαν να «ροκανίσουν» τη διαφορά (74-67 στο 30’) στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στην τελευταία περίοδο η Αρμάνι που έδωσε τη μπάλα στους Νίμπο και ΛεΝτέι «χτυπώντας» στη ρακέτα διατήρησε μεν τον έλεγχο (84-80 στο 36’), αλλά αισθάνονταν να απειλείται από τον αντίπαλο. Εκεί, η ασφάλεια του Τζος Νίμπο έδωσε τη λύση και η Αρμάνι μπόρεσε να φτάσει στη νίκη με τους Νίμπο, Σιλντς και ΛεΝτέι να «καθαρίζουν» στο τέλος με την ποιότητα και την εμπειρία τους.


ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-26, 53-42, 74-67, 96-87.

Ο MVP: Ο Τζος Νίμπο τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους (5/6 ελεύθερες βολές, 7/11 δίποντα), 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 τάπες σε 25.23 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ρόμαν Σόρκιν είχε 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 25.54 συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 19 επιθετικά ριμπάουντ της Μακάμπι δεν αποδείχθηκαν αποτελεσματικά για να μπορέσει να αποδράσει με το «διπλό» από το Μιλάνο.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Αρμάνι πέρασε σαν... άνεμος (102-88) από το Τελ Αβίβ κερδίζοντας τη Μακάμπι στην 13η αγωνιστική της Euroleague.

EA7 Emporio Armani MilanFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1N. Mannion00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
3Q. Ellis *23:34123/560%3/560%0/00%6/6100%044332011414
6D. Booker14:1551/1100%1/1100%0/10%3/560%1120111077
7S. Tonut10:1400/00%0/00%0/00%0/00%1120001033
10L. Bolmaro *24:3292/450%2/450%0/00%5/5100%213310301717
12A. Brooks15:1051/425%1/425%0/00%0/00%0333401025
16Z. Leday *24:35153/650%3/650%0/00%3/3100%134022001515
17G. Ricci12:0130/00%0/00%1/250%0/00%1011000022
23M. Guduric22:42113/650%2/450%1/250%5/5100%022821111717
31S. Shields *27:34171/333.3%1/333.3%0/00%0/00%022122102626
32J. Nebo *25:23197/1163.6%7/1163.6%0/00%5/683.3%6410152102626
77N. Sestina00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/Coaches02200
TOTAL2009621/4052.5%21/4052.5%9/2339.1%27/3090%12233520211282116
Maccabi Rapyad Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
2J. Clark III *18:17133/560%3/560%2/2100%1/250%123331101212
3M. Santos *14:4120/10%0/00%0/10%2/2100%2131201055
4G. Lavi18:18156/6100%6/6100%1/1100%0/00%011141101313
5A. Ebo00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
8L. Walker IV *25:19161/616.7%1/616.7%3/1127.3%5/771.4%0440230155
9R. Sorkin *25:54134/850%4/850%1/425%2/450%257460101616
10O. Brissett29:32103/933.3%3/933.3%0/10%4/580%5712121101515
11W. Rayman *12:3541/1100%0/10%0/10%1/250%1011400044
12J. Dibartolomeo12:3300/00%0/00%0/00%0/00%2021311000
21J. Dowtin Jr16:2852/825%2/825%0/00%1/250%0002100022
35Z. Hankins10:4031/1100%0/00%1/1100%1/250%1011100055
45T. Blatt15:4360/00%2/540%0/00%0/00%0005000066
TOTAL200:008721/4546.7%21/4546.7%9/2634.6%18/2669.2%1921402026136286
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     