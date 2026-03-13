Απίστευτο σκηνικό στην Κροατία: παίκτης κάρφωσε και τον πλάκωσε η μπασκέτα!
Απίθανο περιστατικό σε αγώνα μπάσκετ στην Κροατία, ανάμεσα στην Κβάρνερ και τη Σπλιτ, όπου ο Ντιμάζιο Γουίγκινς τελείωσε τη φάση με κάρφωμα και τον πλάκωσε η μπασκέτα!
Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν στην Καρδίτσα και αποχώρησε από τους Θεσσαλούς τον Οκτώβριο, κάρφωσε δυνατά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και... κατεδάφισε την μπασκέτα, η οποία έπεσε πάνω του!
Ο Γουίγκινς κατέληξε στο παρκέ, με τους παίκτες και των δύο ομάδων να σπεύδουν αμέσως να σηκώσουν τη στεφάνι από πάνω του και να επαναφέρουν την μπασκέτα στη θέση της. Πάντως στάθηκε τυχερός και δεν τραυματίστηκε, ενώ μέχρι εκείνο το σημείο ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 14 πόντους.
Amerikanci upoznaju hrvatsku kosarku pic.twitter.com/YBCtHve4Yi— dijana (@______bumblebee) March 13, 2026
