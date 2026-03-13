Νοκ άουτ για δυο με τρεις εβδομάδες τέθηκε ο Μάικ Τζέιμς σύμφωνα με την ενημέρωση της Μονακό, εξαιτίας του τραυματισμού του στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού.

Η Μονακό με τα χίλια προβλήματα μπόρεσε να επικρατήσει (81-80) του Ολυμπιακού για την 31η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο έχασε τον πιο σημαντικό παίκτη της, τον Μάικ Τζέιμς που αποχώρησε απευθείας από το παρκέ στα αποδυτήρια στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης στο «SALLE GASTON MEDECIN» του πριγκιπάτου.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ σε μια ανύποπτη στιγμή έπιασε το πίσω μέρος του δικέφαλου μυ και έφυγε από το παρκέ εμφανώς εκνευρισμένος, καθώς κάτι σοβαρό ένιωθε πως είχε συμβεί.

Η Μονακό με ανακοίνωση της την Παρασκευή (13/3) έσπευσε να ενημερώσει για την κατάσταση του παίκτη, έπειτα από σειρά εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε, προκειμένου να φανεί η σοβαρότητα της κατάστασης του. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως έχει τραυματιστεί στον οπίσθιο μηριαίο και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες, προκειμένου να αποθεραπευτεί.

Η εξέλιξη αυτή τον θέτει εκτός Μονακό από τα προσεχή παιχνίδια στα οποία μάλιστα συμπεριλαμβάνεται και η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens στις 27 Μαρτίου για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Τη φετινή σεζόν ο Μάικ Τζέιμς έχει 16.7 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ σε περίπου 30 λεπτά συμμετοχής σε 31 παιχνίδια της Euroleague και η απουσία του αν συνυπολογιστεί με εκείνη του Νίκολα Μίροτιτς, όπως γίνεται αντιληπτό μειώνει σε σημαντικό βαθμό τις επιλογές της ομάδας του πριγκιπάτου για τα επόμενα παιχνίδια της στο γαλλικό πρωτάθλημα και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.