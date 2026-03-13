Λεσόρ: Τι βρήκε ξανά ο Παναθηναϊκός με την επιστροφή του!

Η παρουσία του Ματίας Λεσόρ στην πεντάδα των «πρασίνων» επανέφερε στοιχεία που έλειψαν από το παιχνίδι της ομάδας του Έργκιν Άταμαν.

Στις 448 ημέρες από την ημέρα που τραυματίστηκε στον αγώνα με την Μπασκόνια και έμεινε εκτός δράσης ο Ματίας Λεσόρ, έως τις 291 ημέρες από το Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, ο Παναθηναϊκός AKTOR στερήθηκε κάποια στοιχεία που έδινε στο παιχνίδι της ομάδας ο Γάλλος σέντερ και την καθιστούσαν πολύ δυνατή στη ρακέτα συμβάλλοντας στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου το 2024 στο Βερολίνο.

Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης (12/3) με την Ζάλγκιρις στο Telekom Center Athens αποτέλεσε ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ για το «τριφύλλι», καθώς η ορμή και η ενέργεια του παρέσυρε τους συμπαίκτες του και τον κόσμο όπως συνέβαινε και πριν τον τραυματισμό του.

Το Gazzetta θα παρουσιάσει ορισμένα στοιχεία αγωνιστικά που έλειψαν από το παιχνίδι της ομάδας του Έργκιν Άταμαν όλο αυτό το διάστημα και έκαναν ξανά την εμφάνιση τους με την δυναμική παρουσία του Ματίας Λεσόρ.

Το εξαιρετικό footwork

Από την πρώτη κιόλας φάση του αγώνα ο Γάλλος σέντερ που βρέθηκε στην πεντάδα από τον Έργκιν Άταμαν έδειξε πως δεν πέρασε ούτε μια ημέρα! Έκανε το 2-0 αξιοποιώντας το εξαιρετικό footwork που εκμεταλλεύεται για να τελειώσει τις φάσεις κοντά στο καλάθι. Επειδή δεν έχει μεγάλο size (μέγεθος) χρησιμοποιεί το πολύ καλό footwork και με αυτό τον τρόπο νίκησε κατά κράτος τον Μόουζες Ράιτ στην πρώτη τους μονομαχία.

Το quick dive και η απελευθέρωση του Ναν

Ένα ακόμη στοιχείο στο επιθετικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR που φάνηκε από την πρώτη στιγμή ήταν η ικανότητα του στο quick dive, όπου μπορεί να μην ήταν τόσο aggressive όσο στο παρελθόν, κάτι που ήταν απολύτως λογικό, αλλά τελείωσε τη φάση με τον δικό του μοναδικό τρόπο με κάρφωμα με το αριστερό χέρι κάνοντας το 7-2, έπειτα από πάσα του Κέντρικ Ναν. Αυτό το παιχνίδι θα το δει ο κόσμος περισσότερο στη συνέχεια και σε μεγάλη συχνότητα στα μ,ατς που ακολουθούν και όταν θα είναι απόλυτα έτοιμος και με κάποια παιχνίδια επιπλέον στα πόδια του.

Στη συνέχεια με το σκορ να είναι 7-6 (7.20’’ για το τέλος της πρώτης περιόδου) η Ζάλγκιρις έχοντας δεχθεί το κάρφωμα του Λεσόρ νωρίτερα έμεινε μέσα στη ρακέτα και δεν βγήκε στον Γάλλο. Έστειλε τον Κέντρικ Ναν στην αριστερή πλευρά, αλλά ο Αμερικανός γκαρντ γύρισε από τη δεξιά πλευρά και άφησε την μπάλα σχεδόν σαν να κάνει λέι απ, καθώς η άμυνα έμεινε στον Λεσόρ και απελευθερώθηκε ο Ναν για να «εκτελέσει» με επιτυχία.

Το short roll παιχνίδι και η φάση του αγώνα

Είναι πολύ καλός στο short roll, μέσα από το οποίο ο Παναθηναϊκός AKTOR πέτυχε το καλάθι του αγώνα με το τρίποντο του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με το οποίο οι «πράσινοι» ξέφυγαν με 88-82 στα 48 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη της αναμέτρησης. Εκεί, παίρνει τη μπάλα στη ρακέτα όπου μαζεύτηκαν όλοι γύρω του και εκείνος πάσαρε υποδειγματικά στον Ισπανό. Ο Λεσόρ ξέρει να διαβάζει τις βοήθειες που έρχονται πάνω του και να «σπάει» τη μπάλα στις γωνίες, είτε στον ελεύθερο παίκτη που βλέπει. Μια πάσα που δεν έχει ούτε ο Φαρίντ, ούτε και ο Χολμς και έλειψε από τους «πράσινους».

Υποστηρίζει στον αιφνιδιασμό τον Όσμαν

Ως τώρα στα περισσότερα παιχνίδια για να μην πούμε σε όλα ο Τσέντι Όσμαν έτρεχε μόνος του στο ανοικτό γήπεδο. Τώρα τον υποστηρίζει ξεκάθαρα όπως φάνηκε και στο παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις ο Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ μπορεί να τρέχει στο ανοικτό γήπεδο με μεγάλη ένταση, παρότι η αλήθεια είναι πως δεν έκανε ακόμη πολλά τρεξίματα, καθώς θα χρειαστεί ορισμένα παιχνίδια. Ωστόσο, με το σκορ να είναι 36-36 (απέμεναν 4.22 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου) έφυγε πολύ δυνατά στο ανοικτό γήπεδο και η άμυνα κατευθύνθηκε προς το μέρος του με αποτέλεσμα ο Τσέντι Όσμαν να τρέξει από το πλάι και να τελειώσει τη φάση. Αντίστοιχα, στο δεύτερο ημίχρονο έτρεξε με τον Τούρκο φόργουορντ στο ανοικτό γήπεδο και ήταν ο Λεσόρ εκείνος που σαν... αέρας έτρεξε και υποδέχθηκε την πάσα του συμπαίκτη του καρφώνοντας στον αιφνιδιασμό.

Οι δυο αυτές φάσεις μέσα στο παιχνίδι δείχνουν την ικανότητα του Γάλλου σέντερ να καλπάζει στον αιφνιδιασμό και μόνο τυχαίο δεν είναι πως δίπλα του έτρεχε ο Όσμαν, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης στο ανοικτό γήπεδο. Όταν ο Λεσόρ παίξει περισσότερο θα αποτελεί το στήριγμα του Τούρκου φόργουορντ στον αιφνιδιασμό. Μάλιστα, πλέον δεν θα χρειάζεται να παίζει όπως παλιότερα για 30-35 λεπτά, οπότε θα μπορεί να ξεκουράζεται και να έχει περισσότερη ακόμη ενέργεια στο ανοικτό γήπεδο.

Κλείνοντας, με τα σημεία που επέστρεψαν στο παιχνίδι της ομάδας του Έργκιν Άταμαν και τόσο έλειψαν επισημαίνουμε και ένα στοιχείο που απαιτεί βελτίωση. Λόγο πιθανότατα και του ενθουσιασμού που τον διακατείχε στην pick n’ roll άμυνα δεν είχε τις καλύτερες αντιδράσεις, ενώ όταν έβγαινε δυναμικά στο hedge out, οι επιστροφές του δεν ήταν ακόμη όπως παλιότερα και αυτό είναι λογικό. Πάντως, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που προσέδωσε η παρουσία του, άλλαξαν ξεκάθαρα το παιχνίδι της ομάδας και σταδιακά θα δώσουν ελευθερία σε παίκτες όπως ο Κέντρικ Ναν ή ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για να παίξουν περισσότερο στο «ένας εναντίον ενός» και όχι με δυο και τρεις παίκτες προσαρμοσμένους πάνω τους...