EuroLeague: Η βαθμολογία μετά την πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα
Η Αναντολού Εφές... ξέσπασε στη Ζάλγκιρις, επικρατώντας στο Κάουνας με 85-70. Η Μπεσίκτας με τρομερό Γουίλμεκιν, κέρδισε την Μπάγερν Μονάχου με 95-87.
Ο Ερυθρός Αστέρας... αγχώθηκε, αλλά επικράτησε στο τέλος της Παρί με 90-81 και πέτυχε την 4η σερί νίκη του στη EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός υπέστη την πρώτη του ήττα στη διοργάνωση από τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 91-81.Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε με 86-78 της Μπασκόνια. Στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός, ζορίστηκε, αλλά επικράτησε της Μπαρτσελόνα στην Ισπανία στην παράταση με 105-100.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:
15/10:
Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν: 111-92
Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ: 88-91
Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι BC: 97-101
Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν: 74-65
16/10:
Ζάλγκρις - Αναντολού Εφές: 70-85
Μπεσίκτας - Μπάγερν Μονάχου: 95-87
Ερυθρός Αστέρας - Παρί: 90-81
Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ: 81-91
Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια: 86-78
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: 100-105 παρ.
Η βαθμολογία
- Παναθηναϊκός 5-1
- Φενέρμπαχτσε 5-1
- Ολυμπιακός 5-1
- Βαλένθια 4-2
- Ερυθρός Αστέρας 4-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 4-2
- Βίρτους Μπολόνια 3-2
- Ντουμπάι 4-2
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
- Μπαρτσελόνα 3-3
- Μπεσίκτας 3-3
- Παρτίζαν 3-3
- Αναντολού Εφές 2-4
- Ζάλγκιρις 2-4
- Μπάγερν Μονάχου 2-4
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4
- Βιλερμπάν 2-4
- Παρί 1-5
- Αρμάνι Μιλάνο 1-5
- Μπασκόνια 1-5
Η επόμενη αγωνιστική (7η):
21/10:
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια
22/10
- Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας (20:30)
- Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι BC (21:00)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (21:05)
- Παναθηναϊκός - Μπασκόνια (21:15)
- Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (21:30)
- Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)
23/10:
- Ζάλγκιρις - Βιλερμπάν (20:00)
- Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (21:15)
- Παρί - Βαλένθια (21:45)
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