Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία, μετά την πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα στην Ισπανία.

Η Αναντολού Εφές... ξέσπασε στη Ζάλγκιρις, επικρατώντας στο Κάουνας με 85-70. Η Μπεσίκτας με τρομερό Γουίλμεκιν, κέρδισε την Μπάγερν Μονάχου με 95-87.

Ο Ερυθρός Αστέρας... αγχώθηκε, αλλά επικράτησε στο τέλος της Παρί με 90-81 και πέτυχε την 4η σερί νίκη του στη EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός υπέστη την πρώτη του ήττα στη διοργάνωση από τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 91-81.Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε με 86-78 της Μπασκόνια. Στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός, ζορίστηκε, αλλά επικράτησε της Μπαρτσελόνα στην Ισπανία στην παράταση με 105-100.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

15/10:

Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν: 111-92

Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ: 88-91

Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι BC: 97-101

Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν: 74-65

16/10:

Ζάλγκρις - Αναντολού Εφές: 70-85

Μπεσίκτας - Μπάγερν Μονάχου: 95-87

Ερυθρός Αστέρας - Παρί: 90-81

Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ: 81-91

Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια: 86-78

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: 100-105 παρ.

Η βαθμολογία