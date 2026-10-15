Αρμάνι-Ντουμπάι 97-101: Έπαιξε με τη... φωτιά, αλλά είχε φανταστικό Μπέικον
Παρότι βρέθηκε μπροστά με 20 πόντους στην τελευταία περίοδο η Ντουμπάι χρειάστηκε την αποτελεσματικότητα του καταπληκτικού Ντουέιν Μπέικον στο τέλος για να επικρατήσει (101-97) της Αρμάνι στο Μιλάνο για την 6η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους και 6/6 τρίποντα, ενώ είχε ακόμη 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Μφιοντού Καμπενγκέλε είχε 18 πόντους και 4 ριμπάουντ, όπως και ο Τζαρόντ Μπλοσομγκέϊμ που είχε 14 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ο Τόμας Γουόκαπ σε 14.43 λεπτά συμμετοχής δεν σκόραρε, πήρε 1 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και υπέπεσε σε 3 λάθη.
Από την Ιταλική ομάδα ο Γκάρισον Μάθιου είχε 21 πόντους, ο Μόουζες Ράιτ 16 πόντους, ο Αρ Τζέι Κόουλ 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα και ο Άλεκ Πϊτερς είχε 12 πόντους.
Αρμάνι-Ντουμπάι: Ο αγώνας
Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Αρμάνι μπήκε δυναμικά και πήρε πολύ γρήγορα μια διαφορά (18-7 στο 4') με τον Αρ Τζέι Κόουλ και τον Λεάντρο Μπολμάρο δείχνοντας διάθεση να κυριαρχήσει. Ωστόσο, η Ντουμπάι έβγαλε αντίδραση και με τον Ντουέιν Μπέικον και τον Έλι Οκόμπο «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό σερί 0-16 και προσπέρασε με 18-23 (στο 8').
Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έκλεισε το πρώτο 10λεπτο στο +6 (23-29) με τον Ντουέιν Μπέικον να έχει 14 πόντους και τον Έλι Οκόμπο άλλους 7 πόντους. Η Αρμάνι δεν μπορούσε να επιβάλλει τον ρυθμό της εξαιτίας της αστοχίας από την περιφέρεια (1/8 τριπ., 12.5%). Το στοιχείο αυτό εκμεταλλεύτηκε στη συνέχεια η Ντουμπάι και με τους Μπέικον, Οκόμπο και Καμπενγκέλε είχε μια απόσταση (27-34 στο 12') από τους γηπεδούχους, που όμως πλησίασαν (37-41 στο 15') προσωρινά.
Από αυτό το σημείο η καλή άμυνα, ο έλεγχος των ριμπάουντ και το καλό περιφερειακό σουτ της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (7/13 τρίποντα, 53.8%) στο πρώτο 20λεπτο της επέτρεψαν να έχουν μια σημαντική διαφορά (38-52 στο 17.40'' και 40-54 στο 18') πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 20λεπτο με τη διαφορά στο +7 (49-56) για τους φιλοξενούμενους. Η αστοχία από την περιφέρεια (2/13 τρίποντα, 15.4%) ήταν ένα γεγονός που δεν επέτρεψε στην Αρμάνι να μπορέσει να επιστρέψει στο πρώτο ημίχρονο, όπου ξεχώρισαν ο Μπολμάρο και ο Μάθιους.
Στο τρίτο 10λεπτο η Ντουμπάι με τον Ντουέιν Μπέικον να σημειώνει τρία τρίποντα ανέβασε τη διαφορά στο +16 (56-72 στο 25') και στη συνέχεια στο +20 (60-80 στο 27') με κάρφωμα του Μπλόσομγκέϊμ. Η Αρμάνι παρά την προσπάθεια της με τους Μπολμάρο, Κόουλ και Μπούκερ δεν μπόρεσε να... φρενάρει την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +15 (68-83 στο 30').
Οι αποδοκιμασίες των Ιταλών στις εξέδρες ήταν έντονες, καθώς δεν τους άρεσε καθόλου αυτό που έβλεπαν από τους παίκτες του Πέπε Ποέτα. Η Ντουμπάι διατήρησε μια μεγάλη απόσταση (70-90 στο 32.20'') και παρότι η Αρμάνι μείωσε στους 11 πόντους (82-93 στο 35.20'') φάνηκε πως ελέγχει το ματς. Εκεί έκανε αρκετά λάθη (Καμπενγκέλε και Γουόκαπ) και έδωσε τη δυνατότητα στην Ιταλική ομάδα με τον Γκάρισον Μάθιου να μειώσει (95-98) στα 18.6 δευτερόλεπτα και με τον Μόουζες Ράιτ σε 97-99 στα 2.9 δευτερόλεπτα, αλλά ο Ντουέιν Μπέικον «σφράγισε» την 4η νίκη της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ στη Euroleague σε έξι αναμετρήσεις, ενώ οι Ιταλοί μετρούν μόλις 1 νίκη και 5 ήττες.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… είχε έναν καταπληκτικό Ντουέιν Μπέικον και 54.5% στα τρίποντα (12/22).
MVP O… Ντουέιν Μπέικον με 29 πόντους, 6/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:37 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο PIR.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μφιοντού Καμπενγκέλε (18 πόντους, 4 ριμπάουντ), Τζαρόντ Μπλοσομγκέιμ (14 πόντους, 6 ριμπάουντ), Νταβίς Μπέρτανς (11 πόντους) και Έλι Οκόμπο (10 πόντους).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γκάρισον Μάθιου τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 2/7 τρίποντα 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 24:33 λεπτά συμμετοχής.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Ντέβον Χολ που έμεινε στους 6 πόντους (είχε ακόμη 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο) με 2/10 σουτ σε 22:23 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Το υψηλό ποσοστό στα τρίποντα (54.5%) με 12/22 αποτέλεσε το σημείο αναφοράς της επικράτησης της Ντουμπάι επί της Αρμάνι.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-29, 49-56, 68-83, 97-101.
|Armani Olimpia Milan
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Giuseppe Poeta
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|J. Burnell
|11:17
|0
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|1
|2
|2
|R. Cole *
|20:05
|14
|5/9
|55.6%
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|3
|0
|3
|6
|3
|1
|2
|1
|20
|5
|M. Wright *
|15:21
|16
|6/6
|100.0%
|0/0
|0.0%
|4/4
|100.0%
|1
|2
|3
|0
|4
|1
|0
|1
|19
|6
|O. Diop
|04:04
|1
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|10
|L. Bolmaro
|17:49
|11
|4/7
|57.1%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|1
|4
|2
|1
|0
|6
|13
|D. Thompson
|19:55
|4
|2/2
|100.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|4
|6
|0
|3
|1
|10
|17
|G. Ricci
|02:59
|0
|0/0
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-2
|22
|D. Hall *
|22:23
|6
|2/4
|50.0%
|0/6
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|4
|4
|4
|4
|2
|1
|0
|5
|23
|M. Guduric
|15:15
|3
|0/2
|0.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|1
|3
|3
|0
|0
|-5
|24
|G. Mathews *
|24:33
|21
|1/2
|50.0%
|2/7
|28.6%
|13/14
|92.9%
|1
|5
|6
|0
|7
|0
|2
|0
|27
|25
|A. Peters
|25:44
|12
|1/1
|100.0%
|2/3
|66.7%
|4/4
|100.0%
|2
|6
|8
|1
|5
|0
|1
|0
|22
|31
|D. Booker
|20:35
|9
|2/5
|40.0%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|5
|0
|5
|2
|6
|1
|0
|1
|10
|TOTAL
|200:00
|97
|23/39
|59.0%
|8/30
|26.7%
|27/29
|93.1%
|16
|21
|37
|21
|23
|10
|10
|3
|116
|Dubai Basketball
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|BLK
|FOULS
|Head coach: Xavi Pascual
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|A
|C
|D
|PIR
|+/-
|#
|Players
|0
|E. Okobo
|28:12
|10
|2/3
|66.7%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|5
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|12
|3
|D. Bacon *
|24:37
|29
|4/9
|44.4%
|6/6
|100.0%
|3/4
|75.0%
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|3
|27
|4
|J. Blossomgame
|21:19
|14
|7/7
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/3
|0.0%
|2
|4
|6
|0
|0
|1
|1
|0
|4
|2
|15
|6
|D. Mintz *
|11:48
|0
|0/0
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|8
|D. Bertans
|15:48
|11
|1/2
|50.0%
|2/3
|66.7%
|3/4
|75.0%
|2
|2
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|2
|13
|11
|K. Kondic
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|M. Kabengele *
|18:24
|18
|6/6
|100.0%
|1/2
|50.0%
|3/6
|50.0%
|1
|3
|4
|0
|0
|3
|1
|0
|2
|4
|18
|21
|M. Diakite
|06:40
|2
|0/2
|0.0%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|23
|T. Shengelia *
|14:50
|4
|1/4
|25.0%
|0/1
|0.0%
|2/4
|50.0%
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|3
|0
|25
|M. Wright Iv *
|25:10
|6
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|4
|4
|4
|1
|2
|0
|1
|3
|2
|9
|30
|F. Petrusev
|18:29
|7
|2/3
|66.7%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|9
|44
|T. Walkup
|14:43
|0
|0/0
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|0
|2
|2
|0
|Team
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|TOTAL
|200:00
|101
|25/40
|62.5%
|12/22
|54.5%
|15/25
|60.0%
|9
|21
|30
|15
|6
|12
|2
|3
|22
|24
|106
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