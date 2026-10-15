Με εκπληκτικό Ντουέιν Μπέικον (29 πόντους, 3 ριμπάουντ) η Ντουμπάι έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά επικράτησε (101-97) της Αρμάνι στο Μιλάνο για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Παρότι βρέθηκε μπροστά με 20 πόντους στην τελευταία περίοδο η Ντουμπάι χρειάστηκε την αποτελεσματικότητα του καταπληκτικού Ντουέιν Μπέικον στο τέλος για να επικρατήσει (101-97) της Αρμάνι στο Μιλάνο για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους και 6/6 τρίποντα, ενώ είχε ακόμη 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Μφιοντού Καμπενγκέλε είχε 18 πόντους και 4 ριμπάουντ, όπως και ο Τζαρόντ Μπλοσομγκέϊμ που είχε 14 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ο Τόμας Γουόκαπ σε 14.43 λεπτά συμμετοχής δεν σκόραρε, πήρε 1 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και υπέπεσε σε 3 λάθη.

Από την Ιταλική ομάδα ο Γκάρισον Μάθιου είχε 21 πόντους, ο Μόουζες Ράιτ 16 πόντους, ο Αρ Τζέι Κόουλ 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα και ο Άλεκ Πϊτερς είχε 12 πόντους.

Αρμάνι-Ντουμπάι: Ο αγώνας

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Αρμάνι μπήκε δυναμικά και πήρε πολύ γρήγορα μια διαφορά (18-7 στο 4') με τον Αρ Τζέι Κόουλ και τον Λεάντρο Μπολμάρο δείχνοντας διάθεση να κυριαρχήσει. Ωστόσο, η Ντουμπάι έβγαλε αντίδραση και με τον Ντουέιν Μπέικον και τον Έλι Οκόμπο «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό σερί 0-16 και προσπέρασε με 18-23 (στο 8').

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έκλεισε το πρώτο 10λεπτο στο +6 (23-29) με τον Ντουέιν Μπέικον να έχει 14 πόντους και τον Έλι Οκόμπο άλλους 7 πόντους. Η Αρμάνι δεν μπορούσε να επιβάλλει τον ρυθμό της εξαιτίας της αστοχίας από την περιφέρεια (1/8 τριπ., 12.5%). Το στοιχείο αυτό εκμεταλλεύτηκε στη συνέχεια η Ντουμπάι και με τους Μπέικον, Οκόμπο και Καμπενγκέλε είχε μια απόσταση (27-34 στο 12') από τους γηπεδούχους, που όμως πλησίασαν (37-41 στο 15') προσωρινά.

Από αυτό το σημείο η καλή άμυνα, ο έλεγχος των ριμπάουντ και το καλό περιφερειακό σουτ της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (7/13 τρίποντα, 53.8%) στο πρώτο 20λεπτο της επέτρεψαν να έχουν μια σημαντική διαφορά (38-52 στο 17.40'' και 40-54 στο 18') πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 20λεπτο με τη διαφορά στο +7 (49-56) για τους φιλοξενούμενους. Η αστοχία από την περιφέρεια (2/13 τρίποντα, 15.4%) ήταν ένα γεγονός που δεν επέτρεψε στην Αρμάνι να μπορέσει να επιστρέψει στο πρώτο ημίχρονο, όπου ξεχώρισαν ο Μπολμάρο και ο Μάθιους.

Στο τρίτο 10λεπτο η Ντουμπάι με τον Ντουέιν Μπέικον να σημειώνει τρία τρίποντα ανέβασε τη διαφορά στο +16 (56-72 στο 25') και στη συνέχεια στο +20 (60-80 στο 27') με κάρφωμα του Μπλόσομγκέϊμ. Η Αρμάνι παρά την προσπάθεια της με τους Μπολμάρο, Κόουλ και Μπούκερ δεν μπόρεσε να... φρενάρει την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +15 (68-83 στο 30').

Οι αποδοκιμασίες των Ιταλών στις εξέδρες ήταν έντονες, καθώς δεν τους άρεσε καθόλου αυτό που έβλεπαν από τους παίκτες του Πέπε Ποέτα. Η Ντουμπάι διατήρησε μια μεγάλη απόσταση (70-90 στο 32.20'') και παρότι η Αρμάνι μείωσε στους 11 πόντους (82-93 στο 35.20'') φάνηκε πως ελέγχει το ματς. Εκεί έκανε αρκετά λάθη (Καμπενγκέλε και Γουόκαπ) και έδωσε τη δυνατότητα στην Ιταλική ομάδα με τον Γκάρισον Μάθιου να μειώσει (95-98) στα 18.6 δευτερόλεπτα και με τον Μόουζες Ράιτ σε 97-99 στα 2.9 δευτερόλεπτα, αλλά ο Ντουέιν Μπέικον «σφράγισε» την 4η νίκη της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ στη Euroleague σε έξι αναμετρήσεις, ενώ οι Ιταλοί μετρούν μόλις 1 νίκη και 5 ήττες.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… είχε έναν καταπληκτικό Ντουέιν Μπέικον και 54.5% στα τρίποντα (12/22).

MVP O… Ντουέιν Μπέικον με 29 πόντους, 6/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:37 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μφιοντού Καμπενγκέλε (18 πόντους, 4 ριμπάουντ), Τζαρόντ Μπλοσομγκέιμ (14 πόντους, 6 ριμπάουντ), Νταβίς Μπέρτανς (11 πόντους) και Έλι Οκόμπο (10 πόντους).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γκάρισον Μάθιου τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 2/7 τρίποντα 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 24:33 λεπτά συμμετοχής.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Ντέβον Χολ που έμεινε στους 6 πόντους (είχε ακόμη 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο) με 2/10 σουτ σε 22:23 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Το υψηλό ποσοστό στα τρίποντα (54.5%) με 12/22 αποτέλεσε το σημείο αναφοράς της επικράτησης της Ντουμπάι επί της Αρμάνι.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-29, 49-56, 68-83, 97-101.

Armani Olimpia Milan FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Giuseppe Poeta MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 J. Burnell 11:17 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 2 2 R. Cole * 20:05 14 5/9 55.6% 1/1 100.0% 1/1 100.0% 3 0 3 6 3 1 2 1 20 5 M. Wright * 15:21 16 6/6 100.0% 0/0 0.0% 4/4 100.0% 1 2 3 0 4 1 0 1 19 6 O. Diop 04:04 1 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 10 L. Bolmaro 17:49 11 4/7 57.1% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 0 3 3 1 4 2 1 0 6 13 D. Thompson 19:55 4 2/2 100.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 4 6 0 3 1 10 17 G. Ricci 02:59 0 0/0 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 -2 22 D. Hall * 22:23 6 2/4 50.0% 0/6 0.0% 2/2 100.0% 0 4 4 4 4 2 1 0 5 23 M. Guduric 15:15 3 0/2 0.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1 0 1 1 3 3 0 0 -5 24 G. Mathews * 24:33 21 1/2 50.0% 2/7 28.6% 13/14 92.9% 1 5 6 0 7 0 2 0 27 25 A. Peters 25:44 12 1/1 100.0% 2/3 66.7% 4/4 100.0% 2 6 8 1 5 0 1 0 22 31 D. Booker 20:35 9 2/5 40.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 5 0 5 2 6 1 0 1 10 TOTAL 200:00 97 23/39 59.0% 8/30 26.7% 27/29 93.1% 16 21 37 21 23 10 10 3 116