Ο Αντρέ Φελίς πήρε τη Ρεάλ Μαδρίτης από το χέρι και την οδήγησε στη νίκη (111-92) επί της Βιλερμπάν κάνοντας μάλιστα ατομικό ρεκόρ πόντων στην Euroleague.

Το τελικό σκορ στοιχειοθετεί το μεγαλύτερο ψέμα του παιχνιδιού καθώς στο 28' οι δύο ομάδες ήταν στο ίδιο σημείο (71-71) αλλά στα επόμενα 12 λεπτά η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε επιμέρους σκορ 40-21. Τα τρίποντα κόντεψαν να τη χαντακώσουν, αυτά (δια χειρός του Αντρέ Φελίς). Η Ρεάλ έφτασε να προηγηθεί έως και με +15 σ' ένα σημείο στο οποίο σούταρε με 60% έξω από τα 6.75. Στη συνέχεια εγκλωβίστηκε όμως στην άμυνα ζώνης της γαλλικής ομάδας και ο Αντρέ Φελίς την έβγαλε από τη δύσκολη θέση στο πρώτο μισό της τελευταίας περιόδου και την οδήγησε στην 3η σερί νίκη της. Αυτή ήταν μάλιστα η 14η για τη Βασίλισσα επί της Βιλερμπάν στους τελευταίους 15 αγώνες των δύο ομάδων!

Ο αγώνας

Στο παιχνίδι πολλών κατοχών που επέβαλε η Ρεάλ Μαδρίτης, η Βιλερμπάν άντεξε έως τα μισά της δεύτερης περιόδου (27-25, 10’). Κοινός παρονομαστής των δύο ομάδων ήταν τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας. Στο τέλος του ημιχρόνου η Ρεάλ είχε 10/19 τρίποντα και άνω του 70% στα σουτ εντός παιδιάς καθώς η γαλλική ομάδα δεν πήγε πίσω με 7/14 τρίποντα και διπλάσιες τελικές πάσες σε σχέση με τα λάθη, αφού Τζάκσον και Ουάσινγκτον ήταν εξαιρετικοί.

Ωστόσο, μετά από ένα σημείο μέτρησε η ποιότητα και η πολυφωνία (50-38, 16’) της Ρεάλ η οποία ξέφυγε έως και με +15 (56-41). Μετά τους Πρόσιντα, Πραντίγια, Σμιθ στην επιθετική εξίσωση μπήκε και ο Αντρέ Φελίς με τα διαδοχικά τρίποντά του στο τέλος του ημιχρόνου. Με δικό του buzzer beater διαμορφώθηκε εξάλλου το +13 (61-48) με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στ’ αποδυτήρια.

Η άμυνα ζώνης έμοιαζε με τζογαδόρικη επιλογή για τη Βιλερμπάν αλλά της βγήκε στην 3η περίοδο. Η Ρεάλ εγκλωβίστηκε στο τρόπο, είχε 3/15 τρίποντα συνολικά στην περίοδο, καθώς η γαλλική ομάδα βρήκε κι άλλους να σκοράρουν πέραν των Τζάκσον, Ουάσινγκτον (68-62, 26'). Το επιμέρους σκορ υπέρ των φιλοξενούμενων αυξήθηκε ακόμη περισσότερο (71-71, 28'). Από το... πουθενά, η Ρεάλ μάζεψε κάπως τη ζημιά στα τελευταία 50'' της περιόδου (77-71).

Μέσα από τα μακρινά τρίποντα του εκπληκτικού Φελίς, η Ρεάλ προσπάθησε να απεμπλακεί (95-83, 35') και επαναφέροντας τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο απλοποίησε τα πράγματα στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… στα τελευταία 12 λεπτά του αγώνα έκανε επιμέρους σκορ 40-21 κι αφού την ξεκλείδωσαν τρία διαδοχικά τρίποντα του Φελίς.

MVP… ο τρομερός Φελίς ο οποίος έκανε και ατομικό ρεκόρ πόντων (26) στην Euroleague.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… ο Μαλεντόν. Δημιούργησε υπέροχα στο πρώτο ημίχρονο, πήρε ευθύνες και στην τελευταία περίοδο.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ουάσινγκτον έκανε καλό παιχνίδι όπως και ο Μπεσόν στο δεύτερο ημίχρονο.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Καμπαρό ο οποίος υπέστη μικρό διάστρεμμα, μέτριος και ο Τζόουνς από τη Ρεάλ. Ο Τζάκσον δεν έδωσε λύσεις στη Βιλερμπάν στο δεύτερο ημίχρονο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… τα επιθετικά ριμπάουντ (19) της Ρεάλ Μαδρίτης καθώς τα 45 τρίποντα που επιχείρησε δεν αποτελούν ρεκόρ. Παραμένουν τα 52 της Παρί. Για την ιστορία, η Ρεάλ είχε 10/19 στο πρώτο ημίχρονο και 9/26 στο δεύτερο.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 61-48, 77-71, 111-92