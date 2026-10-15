Η Βαλένθια δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό. Η ισπανική ομάδα υποδέχθηκε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία έφυγε με το διπλό (91-88) από τη Roig Arena.
Σπουδαία νίκη για την ομάδα του Κάτας, η οποία μετά την οριακή ήττα από την Μπαρτσελόνα, πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και έφτασε στη δεύτερη νίκη της στη EuroLeague. Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα ο Μπρίσετ, ο οποίος είχε 14 πόντους (2/2 βολές, 3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 3 λάθη σε 28 λεπτά.
Για τη Βαλένθια ξεχώρισε ο Κορμπαλάν με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 19 λεπτά συμμετοχής.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ηταν πιο σοβαρή και... ψύχραιμη στα τελευταία λεπτά του αγώνα.
- MVP O… Μπρίσετ, ο οποίος είχε 14 πόντους (2/2 βολές, 3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 3 λάθη σε 28 λεπτά.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κλαρκ με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Καλός ο Κορμπαλάν με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 19 λεπτά.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Γουάλας, ο οποίος δεν σκόραρε σε εννιά λεπτά.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Εξαιρετική επιθετικά η Μακάμπι που είχε 24 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 23-31, 48-50, 72-71, 88-91
Valencia Basket
Head coach: Xavier Albert
|#
|Player
|Min
|PTS
|2FG
|%
|3FG
|%
|FT
|%
|O
|D
|T
|AST
|STL
|TO
|BLK F
|BLK A
|FC
|FD
|PIR
|+/-
|0
|T. Shorts *
|21:27
|9
|4/7
|57.1%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|2
|1
|3
|4
|0
|3
|0
|0
|0
|4
|13
|11
|1
|K. Taylor *
|22:50
|7
|2/4
|50.0%
|1/8
|12.5%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|3
|1
|3
|0
|0
|2
|0
|1
|33
|2
|J. Puerto *
|17:10
|8
|1/1
|100.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|11
|23
|3
|N. Reuvers
|12:31
|6
|3/3
|100.0%
|0/4
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|1
|2
|11
|7
|A. Cardenas
|13:10
|5
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|4
|0
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|7
|8
|D. Osetkowski *
|18:42
|3
|0/1
|0.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1
|4
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|2
|9
|10
|O. Moore
|05:27
|0
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|12
|12
|A. Brooks *
|21:26
|14
|2/2
|100.0%
|3/8
|37.5%
|1/1
|100.0%
|1
|3
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|12
|7
|13
|N. Sako *
|17:46
|4
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|18
|20
|G. Corbalan
|34:14
|14
|4/5
|80.0%
|1/5
|20.0%
|3/3
|100.0%
|3
|1
|4
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|3
|15
|34
|33
|N. Mirotic
|15:53
|12
|1/2
|50.0%
|2/3
|66.7%
|4/4
|100.0%
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|12
|15
|41
|J. Rivero
|15:04
|6
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|3
|1
|8
|0
|Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|-
|TOTAL
|200:00
|88
|22/33
|66.7%
|11/38
|28.9%
|11/12
|91.7%
|10
|21
|31
|19
|5
|10
|0
|3
|15
|15
|100
|179
Maccabi Rapyd Tel Aviv
Head coach: Oded Kattash
|#
|Player
|Min
|PTS
|2FG
|%
|3FG
|%
|FT
|%
|O
|D
|T
|AST
|STL
|TO
|BLK F
|BLK A
|FC
|FD
|PIR
|+/-
|0
|I. Lundberg *
|30:25
|6
|0/3
|0.0%
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|4
|3
|4
|0
|1
|0
|1
|6
|12
|1
|J. Hoard *
|26:32
|12
|6/8
|75.0%
|0/1
|0.0%
|0/2
|0.0%
|1
|3
|4
|2
|0
|1
|0
|0
|2
|2
|18
|14
|2
|J. Clark III
|21:14
|17
|4/8
|50.0%
|3/3
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|4
|0
|3
|1
|0
|2
|3
|21
|0
|9
|R. Sorkin
|18:06
|16
|3/4
|75.0%
|3/4
|75.0%
|1/3
|33.3%
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|0
|0
|10
|O. Brissett *
|28:25
|14
|3/3
|100.0%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100.0%
|1
|4
|5
|3
|1
|3
|2
|0
|2
|2
|18
|15
|11
|W. Rayman
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|J. Dibartolomeo
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|K. Wallace
|08:41
|0
|0/0
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|1
|22
|T. Leaf
|08:49
|2
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|2
|2
|23
|D. Theis *
|20:29
|2
|1/2
|50.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|0
|5
|0
|0
|0
|2
|2
|8
|15
|26
|Y. Madar *
|19:44
|11
|4/6
|66.7%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|14
|3
|50
|B. Colson
|17:35
|11
|1/2
|50.0%
|3/4
|75.0%
|0/0
|0.0%
|0
|5
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|14
|3
|Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|2
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|-
|TOTAL
|200:00
|91
|23/39
|59.0%
|14/24
|58.3%
|3/7
|42.9%
|6
|27
|33
|17
|13
|15
|4
|1
|15
|16
|111
|80
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