Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 88-91: Δεύτερη διαδοχική ήττα για τους Ισπανούς

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ φιλοξενήθηκε από τη Βαλένθια για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague και κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 91-88.

Η Βαλένθια δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό. Η ισπανική ομάδα υποδέχθηκε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία έφυγε με το διπλό (91-88) από τη Roig Arena.

Σπουδαία νίκη για την ομάδα του Κάτας, η οποία μετά την οριακή ήττα από την Μπαρτσελόνα, πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και έφτασε στη δεύτερη νίκη της στη EuroLeague. Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα ο Μπρίσετ, ο οποίος είχε 14 πόντους (2/2 βολές, 3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 3 λάθη σε 28 λεπτά.

Για τη Βαλένθια ξεχώρισε ο Κορμπαλάν με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 19 λεπτά συμμετοχής.

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ηταν πιο σοβαρή και... ψύχραιμη στα τελευταία λεπτά του αγώνα.
  • MVP O… Μπρίσετ, ο οποίος είχε 14 πόντους (2/2 βολές, 3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 3 λάθη σε 28 λεπτά.
  • ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κλαρκ με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Καλός ο Κορμπαλάν με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 19 λεπτά.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Γουάλας, ο οποίος δεν σκόραρε σε εννιά λεπτά.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Εξαιρετική επιθετικά η Μακάμπι που είχε 24 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-31, 48-50, 72-71, 88-91

 

Valencia Basket

Head coach: Xavier Albert

#PlayerMinPTS2FG%3FG%FT%ODTASTSTLTOBLK FBLK AFCFDPIR+/-
0T. Shorts *21:2794/757.1%0/00.0%1/250.0%21340300041311
1K. Taylor *22:5072/450.0%1/812.5%0/00.0%1343130020133
2J. Puerto *17:1081/1100.0%2/450.0%0/00.0%03310000011123
3N. Reuvers12:3163/3100.0%0/40.0%0/00.0%0330010021211
7A. Cardenas13:1051/250.0%1/250.0%0/00.0%000401003127
8D. Osetkowski *18:4230/10.0%1/333.3%0/00.0%145100012029
10O. Moore05:2700/00.0%0/10.0%0/00.0%0002000000112
12A. Brooks *21:26142/2100.0%3/837.5%1/1100.0%1340000201127
13N. Sako *17:4642/366.7%0/00.0%0/00.0%0220000010418
20G. Corbalan34:14144/580.0%1/520.0%3/3100.0%31412300031534
33N. Mirotic15:53121/250.0%2/366.7%4/4100.0%00011100331215
41J. Rivero15:0462/366.7%0/00.0%2/2100.0%101210003180
Team--------11200000002-
TOTAL200:008822/3366.7%11/3828.9%11/1291.7%10213119510031515100179

Maccabi Rapyd Tel Aviv

Head coach: Oded Kattash

#PlayerMinPTS2FG%3FG%FT%ODTASTSTLTOBLK FBLK AFCFDPIR+/-
0I. Lundberg *30:2560/30.0%2/540.0%0/00.0%1234340101612
1J. Hoard *26:32126/875.0%0/10.0%0/20.0%13420100221814
2J. Clark III21:14174/850.0%3/3100.0%0/00.0%0224031023210
9R. Sorkin18:06163/475.0%3/475.0%1/333.3%011211003200
10O. Brissett *28:25143/3100.0%2/366.7%2/2100.0%14531320221815
11W. Rayman00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000000
12J. Dibartolomeo00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000000
17K. Wallace08:4100/00.0%0/20.0%0/00.0%0110100000-21
22T. Leaf08:4921/333.3%0/00.0%0/00.0%011010002122
23D. Theis *20:2921/250.0%0/10.0%0/00.0%1340500022815
26Y. Madar *19:44114/666.7%1/1100.0%0/00.0%0331110013143
50B. Colson17:35111/250.0%3/475.0%0/00.0%0551111010143
Team--------22400100003-
TOTAL200:009123/3959.0%14/2458.3%3/742.9%6273317131541151611180
     

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