Η Μακάμπι Τελ Αβίβ φιλοξενήθηκε από τη Βαλένθια για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague και κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 91-88.

Η Βαλένθια δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό. Η ισπανική ομάδα υποδέχθηκε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία έφυγε με το διπλό (91-88) από τη Roig Arena.

Σπουδαία νίκη για την ομάδα του Κάτας, η οποία μετά την οριακή ήττα από την Μπαρτσελόνα, πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και έφτασε στη δεύτερη νίκη της στη EuroLeague. Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα ο Μπρίσετ, ο οποίος είχε 14 πόντους (2/2 βολές, 3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 3 λάθη σε 28 λεπτά.

Για τη Βαλένθια ξεχώρισε ο Κορμπαλάν με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 19 λεπτά συμμετοχής.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ηταν πιο σοβαρή και... ψύχραιμη στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Ηταν πιο σοβαρή και... ψύχραιμη στα τελευταία λεπτά του αγώνα. MVP O… Μπρίσετ , ο οποίος είχε 14 πόντους (2/2 βολές, 3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 3 λάθη σε 28 λεπτά.

, ο οποίος είχε 14 πόντους (2/2 βολές, 3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 3 λάθη σε 28 λεπτά. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κλαρκ με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά.

Κλαρκ με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Καλός ο Κορμπαλάν με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 19 λεπτά.

Καλός ο με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 19 λεπτά. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Γουάλας , ο οποίος δεν σκόραρε σε εννιά λεπτά.

Ο , ο οποίος δεν σκόραρε σε εννιά λεπτά. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Εξαιρετική επιθετικά η Μακάμπι που είχε 24 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-31, 48-50, 72-71, 88-91

Valencia Basket Head coach: Xavier Albert # Player Min PTS 2FG % 3FG % FT % O D T AST STL TO BLK F BLK A FC FD PIR +/- 0 T. Shorts * 21:27 9 4/7 57.1% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 2 1 3 4 0 3 0 0 0 4 13 11 1 K. Taylor * 22:50 7 2/4 50.0% 1/8 12.5% 0/0 0.0% 1 3 4 3 1 3 0 0 2 0 1 33 2 J. Puerto * 17:10 8 1/1 100.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 11 23 3 N. Reuvers 12:31 6 3/3 100.0% 0/4 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 2 1 2 11 7 A. Cardenas 13:10 5 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 3 1 2 7 8 D. Osetkowski * 18:42 3 0/1 0.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1 4 5 1 0 0 0 1 2 0 2 9 10 O. Moore 05:27 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 12 12 A. Brooks * 21:26 14 2/2 100.0% 3/8 37.5% 1/1 100.0% 1 3 4 0 0 0 0 2 0 1 12 7 13 N. Sako * 17:46 4 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 4 18 20 G. Corbalan 34:14 14 4/5 80.0% 1/5 20.0% 3/3 100.0% 3 1 4 1 2 3 0 0 0 3 15 34 33 N. Mirotic 15:53 12 1/2 50.0% 2/3 66.7% 4/4 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 3 12 15 41 J. Rivero 15:04 6 2/3 66.7% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 3 1 8 0 Team - - - - - - - - 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 - TOTAL 200:00 88 22/33 66.7% 11/38 28.9% 11/12 91.7% 10 21 31 19 5 10 0 3 15 15 100 179