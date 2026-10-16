Άντεξε η Βίρτους και λύγισε τη Μπασκόνια

Με τον Καρ να πρωταγωνιστεί ξανά (20π.), η Βίρτους νίκησε με τη Μπασκόνια, η οποία επέστρεψε από το -17, στο ντεμπούτο του Περάσοβιτς, αλλά δεν ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Για τρία δεκάλεπτα, η Βίρτους έκανε... ό,τι ήθελε με τη Μπασκόνια και όλα έδειχναν ότι θα έχει ένα εύκολο βράδυ, αλλά στο τέταρτο, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν από το -17, χωρίς να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Ένα 10-0 σε εκείνο το σημείο, κράτησε τη νίκη στη Μπολόνια, με τον Μάρκους Καρ να πρωταγωνιστεί και πάλι, έχοντας 20 πόντους.

Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού, πήγε στο 4-2, ενώ η Μπασκόνια πήγε στο 1-5, στο ντεμπούτο του Βέλιμιρ Περάσοβιτς στον πάγκο της.

Ο αγώνας:

H Βίρτους δε δυσκολεύτηκε να επιβάλλει το ρυθμό της, αφού προηγήθηκε με 12-0 στο ξεκίνημα, με τον Λόσον να «ξυπνάει» κάπως τη Μπασκόνια με δύο τρίποντα (18-10), αλλά Μπέλο και Καρ, έστειλαν ξανά τη διαφορά στο +12 (24-12). Η Βίρτους συνέχιζε να ελέγχει την κατάσταση, με τον Σίμονς να μειώνει και πάλι σε μονοψήφια (29-21), αλλά τον Ντιαρά να φτάνει τους 9 για το 41-27. Στιούαρτ και Φρις έδωσαν κάποιες λύσεις για τη Μπασκόνια, αλλά ο Καρ με τρίποντο και 13 πόντους, έκλεισε το ημίχρονο στο 46-34.

To δεύτερο ημίχρονο, ξεκίνησε όπως το πρώτο με μόνο τη Βίρτους να... εμφανίζεται, πηγαίνοντας στο 55-38 με ένα ακόμα τρίποντο του Καρ. O Στιούαρτ πάλευε για τη Μπασκόνια (57-44) αλλά με Μπέλο, Χάκετ και Ντιαρά, η Βίρτους ξαναπήγε στο +17 (65-48), με την 3η περίοδο να κλείνει στο 68-51. Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν κάποια... σημάδια ζωής (69-60) και με Λόσον, Φαρίντ, μείωσαν σε 74-69. H Βίρτους δεν έβαζε τίποτα σε εκείνο το σημείο και με τρίποντο του Μπογκ και καλάθι του Φαρίντ, η Μπασκόνια ισοφάρισε (74-74)! Ο Μουρ με δύο βολές, ο Ντιαρά και ο Χάκετ με άλλες δύο βολές έστειλαν τη διαφορά στο +6 (80-74) και Μουρ με τρίποντο, τελείωσε το παιχνίδι (83-74), με το τελικό σκορ να γράφει 86-78.

MVP O… Μάρκους Καρ, με 20 πόντους, 3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7/8 βολές, 3 ασίστ για 2 λάθη, αλλά και 2 κλεψίματα και 18 στο PIR.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Αλιού Ντιαρά είχε 16 πόντους με 7/8 δίποντα, είχε 2/3 βολές, πήρε 2 ριμπάουντ, ενώ είχε 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο αρχηγός της Μπασκόνια, Τάντας Σεντεκέρσκις, είχε 11 πόντους και 10 ριμπάουντ, αλλά και 2 κλεψίματα, παλεύοντας μέχρι τέλους και σημειώνοντας double-double

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κόμπι Σίμονς της Μπασκόνια, έμεινε μόλις στους 2 πόντους, σουτάροντας 1/4 τρίποντα και 0/4 τρίποντα...

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Οι δύο ομάδες είχαν από 40 ριμπάουντ, αλλά η Μπασκόνια είχε την απόλυτη ισορροπία με 20 αμυντικά και ισάριθμα επιθετικά!

Τα δεκάλεπτα: 24-12, 46-34, 68-51, 86-78

Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL TO BLK PIR R. Bello 14:19 9 4/6 0/1 1/2 0 2 0 1 0 6 T. Frazier 24:04 0 0/1 0/2 0/0 1 4 0 1 0 1 M. Carr * 22:12 20 3/6 2/4 8/10 3 3 2 2 0 18 K. Kokila 10:31 3 1/1 0/0 1/3 2 0 0 2 0 4 W. Moore * 24:26 12 2/4 2/4 2/2 5 0 1 2 0 9 K. Edwards 20:25 0 0/0 0/1 0/0 5 1 2 1 0 5 D. Alston Jr. * 14:55 6 1/3 0/2 4/4 4 4 0 0 0 7 D. Hackett 15:27 7 1/1 1/1 2/2 0 0 0 0 0 11 F. Ferrari 05:11 3 0/0 1/1 0/0 2 0 0 0 0 3 A. Diarra 14:42 16 7/9 0/0 2/3 6 0 0 1 1 15 B. Klintman * 19:01 6 3/5 0/1 0/0 6 2 1 2 0 9 M. Diouf * 14:47 4 2/6 0/0 0/2 5 1 0 1 0 2 ΣΥΝΟΛΟ 200:00 86 24/42 6/17 20/28 40 18 4 8 1 94