Άντεξε η Βίρτους και λύγισε τη Μπασκόνια

Για τρία δεκάλεπτα, η Βίρτους έκανε... ό,τι ήθελε με τη Μπασκόνια και όλα έδειχναν ότι θα έχει ένα εύκολο βράδυ, αλλά στο τέταρτο, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν από το -17, χωρίς να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Ένα 10-0 σε εκείνο το σημείο, κράτησε τη νίκη στη Μπολόνια, με τον Μάρκους Καρ να πρωταγωνιστεί και πάλι, έχοντας 20 πόντους.
Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού, πήγε στο 4-2, ενώ η Μπασκόνια πήγε στο 1-5, στο ντεμπούτο του Βέλιμιρ Περάσοβιτς στον πάγκο της.
Ο αγώνας:
H Βίρτους δε δυσκολεύτηκε να επιβάλλει το ρυθμό της, αφού προηγήθηκε με 12-0 στο ξεκίνημα, με τον Λόσον να «ξυπνάει» κάπως τη Μπασκόνια με δύο τρίποντα (18-10), αλλά Μπέλο και Καρ, έστειλαν ξανά τη διαφορά στο +12 (24-12). Η Βίρτους συνέχιζε να ελέγχει την κατάσταση, με τον Σίμονς να μειώνει και πάλι σε μονοψήφια (29-21), αλλά τον Ντιαρά να φτάνει τους 9 για το 41-27. Στιούαρτ και Φρις έδωσαν κάποιες λύσεις για τη Μπασκόνια, αλλά ο Καρ με τρίποντο και 13 πόντους, έκλεισε το ημίχρονο στο 46-34.
To δεύτερο ημίχρονο, ξεκίνησε όπως το πρώτο με μόνο τη Βίρτους να... εμφανίζεται, πηγαίνοντας στο 55-38 με ένα ακόμα τρίποντο του Καρ. O Στιούαρτ πάλευε για τη Μπασκόνια (57-44) αλλά με Μπέλο, Χάκετ και Ντιαρά, η Βίρτους ξαναπήγε στο +17 (65-48), με την 3η περίοδο να κλείνει στο 68-51. Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν κάποια... σημάδια ζωής (69-60) και με Λόσον, Φαρίντ, μείωσαν σε 74-69. H Βίρτους δεν έβαζε τίποτα σε εκείνο το σημείο και με τρίποντο του Μπογκ και καλάθι του Φαρίντ, η Μπασκόνια ισοφάρισε (74-74)! Ο Μουρ με δύο βολές, ο Ντιαρά και ο Χάκετ με άλλες δύο βολές έστειλαν τη διαφορά στο +6 (80-74) και Μουρ με τρίποντο, τελείωσε το παιχνίδι (83-74), με το τελικό σκορ να γράφει 86-78.
MVP O… Μάρκους Καρ, με 20 πόντους, 3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7/8 βολές, 3 ασίστ για 2 λάθη, αλλά και 2 κλεψίματα και 18 στο PIR.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Αλιού Ντιαρά είχε 16 πόντους με 7/8 δίποντα, είχε 2/3 βολές, πήρε 2 ριμπάουντ, ενώ είχε 1 κλέψιμο και 1 λάθος.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο αρχηγός της Μπασκόνια, Τάντας Σεντεκέρσκις, είχε 11 πόντους και 10 ριμπάουντ, αλλά και 2 κλεψίματα, παλεύοντας μέχρι τέλους και σημειώνοντας double-double
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κόμπι Σίμονς της Μπασκόνια, έμεινε μόλις στους 2 πόντους, σουτάροντας 1/4 τρίποντα και 0/4 τρίποντα...
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Οι δύο ομάδες είχαν από 40 ριμπάουντ, αλλά η Μπασκόνια είχε την απόλυτη ισορροπία με 20 αμυντικά και ισάριθμα επιθετικά!
Τα δεκάλεπτα: 24-12, 46-34, 68-51, 86-78
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PIR
|R. Bello
|14:19
|9
|4/6
|0/1
|1/2
|0
|2
|0
|1
|0
|6
|T. Frazier
|24:04
|0
|0/1
|0/2
|0/0
|1
|4
|0
|1
|0
|1
|M. Carr *
|22:12
|20
|3/6
|2/4
|8/10
|3
|3
|2
|2
|0
|18
|K. Kokila
|10:31
|3
|1/1
|0/0
|1/3
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|W. Moore *
|24:26
|12
|2/4
|2/4
|2/2
|5
|0
|1
|2
|0
|9
|K. Edwards
|20:25
|0
|0/0
|0/1
|0/0
|5
|1
|2
|1
|0
|5
|D. Alston Jr. *
|14:55
|6
|1/3
|0/2
|4/4
|4
|4
|0
|0
|0
|7
|D. Hackett
|15:27
|7
|1/1
|1/1
|2/2
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|F. Ferrari
|05:11
|3
|0/0
|1/1
|0/0
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|A. Diarra
|14:42
|16
|7/9
|0/0
|2/3
|6
|0
|0
|1
|1
|15
|B. Klintman *
|19:01
|6
|3/5
|0/1
|0/0
|6
|2
|1
|2
|0
|9
|M. Diouf *
|14:47
|4
|2/6
|0/0
|0/2
|5
|1
|0
|1
|0
|2
|ΣΥΝΟΛΟ
|200:00
|86
|24/42
|6/17
|20/28
|40
|18
|4
|8
|1
|94
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PIR
|A. Lawson
|24:15
|13
|1/3
|3/7
|2/4
|4
|2
|0
|1
|0
|10
|K. Simmons *
|17:54
|2
|1/4
|0/4
|0/0
|1
|1
|0
|3
|0
|-7
|D. Stewart *
|24:38
|12
|4/6
|0/3
|4/5
|1
|1
|3
|1
|1
|11
|C. Duarte *
|14:42
|2
|0/4
|0/4
|2/2
|2
|1
|1
|3
|0
|-5
|S. Joksimovic
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|R. Kurucs
|19:11
|7
|1/3
|1/2
|2/2
|2
|3
|0
|1
|0
|8
|T. Sedekerskis *
|27:54
|11
|1/3
|3/4
|0/0
|6
|0
|2
|1
|0
|16
|M. Spagnolo
|08:15
|6
|0/1
|1/2
|3/4
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|D. Baugh
|19:11
|8
|2/3
|1/5
|1/1
|2
|8
|0
|3
|0
|9
|M. Santos
|12:12
|6
|2/3
|0/0
|2/3
|3
|1
|0
|1
|0
|10
|C. Frisch
|14:02
|5
|1/4
|1/2
|0/0
|5
|1
|1
|2
|0
|8
|K. Faried *
|17:46
|6
|2/3
|0/0
|2/5
|5
|0
|0
|1
|3
|7
|ΣΥΝΟΛΟ
|200:00
|78
|15/37
|10/33
|18/26
|40
|18
|9
|19
|4
|73
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