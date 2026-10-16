Η Χάποελ έμελλε να περάσει αλώβητη από το «T-Center» και να «σπάσει» το νικηφόρο σερί του Παναθηναϊκού, καθώς τον υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα στην Euroleague (81-91) μετά και την 6η αγωνιστική.

Αυτήν την φορά η άμυνα απουσίασε, η Χάποελ παρουσιάστηκε πιο... έτοιμη από ποτέ και ανάγκασε τους «πράσινους» στην πρώτη φετινή τους ήττα στην Euroleague. Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε το χειρότερο αμυντικό του παιχνίδι, δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα και παρά το γεγονός ότι είχε επιστρέψει από το -10 παίρνοντας και το προβάδισμα στο σκορ, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το comeback.

Και όλα αυτά σε μια βραδιά όπου η Χάποελ είχε σταθερά το πάνω χέρι στο σκορ και έφτασε στη δίκαιη νίκη και στο 4-2 ρεκόρ μετά από τις πρώτες έξι αγωνιστικές. Η τριάδα Λεντέι (17π., 5ριμπ.), Μπράιαντ (14π., 6ριμπ., 3ασ., 1κλ.) και Οτούρου (13π., 5ριμπ.) ήταν εκείνη που οδήγησε την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη σε ένα σπουδαίο «διπλό», με τον Βάσα Μίτσιτς (9π. ,8ασ., 4ριμπ.) να ήταν ο αφανής ήρωας του ματς.

Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Με περισσότερη ενέργεια εμφανίστηκε η Χάποελ στο ξεκίνημα του βρίσκοντας συνεργασίες και επιθετικές λύσεις δια χειρός του Ντάνιελ Οτούρου, ο οποίος έκανε και τη μεγαλύτερη ζημιά στους «πράσινους» με αποτέλεσμα να δώσει προβάδισμα και μομέντουμ στην ομάδα του. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκμεταλλεύτηκε τις ασίστ του Μίτσιτς και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βρέθηκε στο +7 (15-22) και στο +8 (21-29) έχοντας πάρει και το μομέντουμ στο παιχνίδι. Παρόλα αυτά το δεκάλεπτο έκλεισε στο 25-29, με τον Παναθηναϊκό (5/9διπ., 3/4τρ., 6/6β., 6ασ.-4λ.) να είχε βρεθεί για πρώτη φορά πίσω στο σκορ σε 1η περίοδο μετά τα πρώτα ματς της Euroleague, ενώ ποτέ άλλοτε δεν είχε δεχθεί περισσότερους από 24 πόντους στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Στο β’ δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός ανέβασε το σερί του στο 8-0 με το οποίο έφερε το παιχνίδι στα ίσια (29-29) και λίγο-πολύ δεν άφησε την Χάποελ να… αλωνίσει περισσότερο στο T-Center. H παρουσία του Μουστάφα Φαλ ήταν επιβλητική, η μπάλα περνούσε συνέχεια από τα χέρια του, ενώ ταυτόχρονα ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν σε πολύ καλή επιθετική βραδιά (13π., 3/4διπ., 1/2τρ., 4/4β.) και υπήρχε ισορροπία μέσα στις τέσσερις γραμμές (36-34 στο 13’ και 46-44).

Το ημίχρονο έκλει με τη Χάποελ (Οτούρου 10π., 5ριμπ.,) να είχε το προβάδισμα στο σκορ (46-48) έχοντας πολύ καλά ποσοστά (15/28 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 3/4 βολές) όπως επίσης 11-4 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 6 λάθη. Στον αντίποδα ο Παναθηναϊκός είχε 12/19 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 13/17 βολές, 12-2 ριμπάουντ και 9 τελικές πάσες για 7 λάθη, όπως επίσης και 4 κλεψίματα.

Αν και ο Παναθηναϊκός συνηθίζει να κάνει καλές εκκινήσεις στα 3α δεκάλεπτα, αυτήν την φορά είδε την Χάποελ να παίρνει προβάδισμα 6 πόντων (50-56 στο 23’) και να συνέχιζε ουσιαστικά από εκεί που είχε σταματήσει. Ουσιαστικά το σκηνικό του αγώνα έμενε ίδιο με αυτό του πρώτου μισού καθώς οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να ελέγξουν το παιχνίδι και να είχαν σταθερά το προβάδισμα στο σκορ. Βέβαια ο Παναθηναϊκός έχασε ευκαιρίες για να περάσει μπροστά στο σκορ αλλά τα (ελεύθερα) σουτ δεν έβρισκαν στόχο. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν πολύ άστοχος (3/11 σουτ έως το 27’) και δεν είχε βοηθήσει τους «πράσινους» όπως και στο Βελιγράδι.

Το γ’ δεκάλεπτο έκλεισε με τη Χάποελ να ήταν το απόλυτο αφεντικό του αγώνα (61-68) έχοντας πάρει λίγο νωρίτερα και διαφορά εννέα πόντων (59-68) με 20/37 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 10/12 βολές, 19-7 ριμπάουντ και 15 τελικές πάσες για 8 λάθη, όπως επίσης και 5 κλεψίματα, ενώ αντίστοιχα η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (Φρανσίσκο 20π., 4ριμπ., 4ασ., 3λ.) είχε 17/27 δίποντα, 4/16 τρίποντα, 13/17 βολές, 17-3 ριμπάουντ και 13 ασίστ για 10 λάθη, όπως επίσης και 5 κλεψίματα.

O δείκτης του σκορ έφτασε και σε διψήφιο νούμερο για την Χάποελ (61-71) λίγο μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου, έχοντας «κοιμήσει» ολοκληρωτικά την ελληνική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο αντέδρασε άμεσα αλλα έτρεξε σερί 11-0 (!) με τους Χουάντσο και Γκραντ να ήταν οι παίκτες-κλειδιά για τους «πράσινους» οι οποίοι προσπέρασαν και προηγήθηκαν με 72-71 στο 35'. Έκτοτε το παιχνίδι έγινε πραγματικό «γραν γκινιόλ» (76-76 στο 36'). Όμως η Χάποελ είχε την ευκαιρία της και δεν την άφησε να πάει χαμένη. Με το σκορ στο 78-79 στο 37', έτρεξε σερί 5-0 και μέσα σ' ένα λεπτό πήρε πολύτιμο προβάδισμα έξι πόντων (78-84 στο 38') με το οποίο έβαλε και τις βάσεις για τη νίκη της.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… έκανε τα πάντα σωστά. Ακόμα και οι λεπτομέρειες έφεραν την υπογραφή της Χάποελ, ειδικά στην τελευταία περίοδο και ενώ ο Παναθηναϊκός είχε ανατρέψει διαφορά 10 πόντων παίρνοντας, μάλιστα, και το προβάδισμα στο σκορ. Συν το γεγονός ότι οι πράσινοι ήταν και πολύ άστοχοι έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας μόλις 23,8% ποσοστό ευστοχίας.

έκανε τα πάντα σωστά. Ακόμα και οι λεπτομέρειες έφεραν την υπογραφή της Χάποελ, ειδικά στην τελευταία περίοδο και ενώ ο Παναθηναϊκός είχε ανατρέψει διαφορά 10 πόντων παίρνοντας, μάλιστα, και το προβάδισμα στο σκορ. Συν το γεγονός ότι οι πράσινοι ήταν και πολύ άστοχοι έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας μόλις 23,8% ποσοστό ευστοχίας. MVP O … ο Ζακ Λεντέι ο οποίος πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση έχοντας 17 πόντους, 5 ριμπάουντ με 4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 6/6 βολές.

… ο Ζακ Λεντέι ο οποίος πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση έχοντας 17 πόντους, 5 ριμπάουντ με 4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 6/6 βολές. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ελάιτζα Μπράιαντ (14π., 6ριμπ., 3ασ.), Ντάνιε Οτούρου (13π., 5ριμπ.) και Βάσα Μίτσιτς (9π., 8ασ., 4ριμπ.)

Ελάιτζα Μπράιαντ (14π., 6ριμπ., 3ασ.), Ντάνιε Οτούρου (13π., 5ριμπ.) και Βάσα Μίτσιτς (9π., 8ασ., 4ριμπ.) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Σιλβέν Φρανσίσκο (22π., 4ριμπ., 4ασ.) ήταν εκείνος που βγήκε μπροστά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

ο Σιλβέν Φρανσίσκο (22π., 4ριμπ., 4ασ.) ήταν εκείνος που βγήκε μπροστά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (3/13 σουτ) ο οποίος δεν βρέθηκε σε καθόλου καλή βραδιά.

ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (3/13 σουτ) ο οποίος δεν βρέθηκε σε καθόλου καλή βραδιά. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… οι 22 ασίστ για τα μόλις 12 λάθη της Χάποελ, σε συνδυασμό με το 57% στα δίποντα και το 45% στα τρίποντα για εκτός έδρας παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-48, 61-68, 81-91.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS (Coach: Zeljko Obradovic) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 22 J. GRANT * 17:41 8 1/2 2/2 0/0 75.0% 0 2 2 4 0 0 0 1 0 +12 12 28 G. YABUSELE * 28:56 7 2/4 1/3 0/0 42.9% 0 4 4 0 0 0 1 2 1 +11 7 44 K. MITOGLOU * 09:37 5 1/3 0/0 3/3 33.3% 1 1 2 1 0 0 0 1 2 +2 7 72 E. MANTZOUKAS * 03:31 2 1/1 0/0 0/0 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 +2 0 0 P. KALAITZAKIS * 17:47 0 0/1 0/2 0/0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 0 +2 -2 BENCH 3 S. FRANCISCO 26:30 22 6/8 2/5 4/5 61.5% 0 4 4 4 3 0 1 2 7 +7 27 26 M. LESSORT 22:01 11 4/6 0/0 3/6 66.7% 1 1 2 1 0 2 0 5 6 +17 11 7 B. BADIO 27:27 12 3/4 0/2 6/6 50.0% 0 2 2 0 0 2 0 3 2 -6 12 11 N. HAYES-DAVIS 26:42 8 3/8 0/5 2/3 23.1% 1 0 1 0 1 3 0 4 2 +1 -2 41 J. HERNANGOMEZ 13:54 4 2/2 0/2 0/0 50.0% 2 3 5 0 1 1 0 1 0 +0 7 93 M. FALL 05:12 2 0/0 0/0 2/4 - 0 1 1 0 1 0 0 0 3 +0 2 6 D. MORAITIS 00:42 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 TEAM TOTALS 81 23/39 5/21 20/27 46.7% 7 20 27 16 11 7 1 23 24 - 83